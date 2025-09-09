Ha szereti a csokit, akkor ennek örülni fog

A Nestlé által kidolgozott és szabadalmi védettséget szerzett egy új technológiára, amely a vezetőjétől a napokban „megszabaduló” élelmiszer-ipari mamutvállalat szerint a kakaófa terméséből 30 százalékkal több kakaót nyerhet ki, mint az eddigi módszer írja a hvg.hu.

A kakaófának rögbilabdaszerű termései vannak, ám jelenleg csak ezek legbelső részét, a kakaóbabot használják fel kakaó előállítására. Ezeket leszüretelik, érlelik, szárítják őrlik, majd folyadékot készítenek belőle, amit aztán fel lehet használni a csokoládé készítésére. A termés többi része szerves hulladékként kerül vissza a természet körforgásába.

A Nesté kutatási és fejlesztési részlegének szakértői úgy vélték, hogy az eldobott részekben lehet még kakaó, ami kivonható belőlük.

Ennek szellemében az egész termést egy nedves masszává alakítják, amely természetes úton érlelődik, kieresztve ezzel a csokoládé alapanyagának jellegzetes ízét. Ezt az anyagot aztán kiszárítják, őrlik, és a kutatók állítása szerint így olyan nyersanyagot nyernek, amelynek íze megfelel a szimplán a kakaóbabból nyert kakaóénak.

„A klímaváltozás egyre jobban hátráltatja a kakaó alapanyagának termesztését a világon, ezért indult kutatás annak kiderítésere, hogyan lehetne ennek hatékonyságát növelni” – idézte a Nestlé közleménye Louise Barrettet a vállalat Nagy-Britanniában lévő kutatóközpontjának vezetőjét. A fejlesztés ugyan még a tesztelési szakaszban van, ám már dolgoznak azon, hogyan lehetne nagy méretekben alkalmazni a módszerüket.

Az elmúlt években a kakaó ára durván emelkedett,

miután alapanyagának legnagyobb termesztőinél, Elefántcsontparton és Ghánában esőzések, szárazság és növénybetegségek tizedelték meg a termést. Az árupiaci árak ugyan az elmúlt időszakban csökkentek, ám a globális felmelegedés miatt nem várható tartós javulás.