ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.42
usd:
334.41
bux:
103426.63
2025. szeptember 9. kedd Ádám
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay.com

Ha szereti a csokit, akkor ennek örülni fog

Infostart

Forradalmasíthatja a kakaó előállítását egy újítás, amelynek lényege, hogy a kakaótermés eddig nem hasznosított részéből is csokoládé előállítására alkalmas nyersanyagot készítenek.

A Nestlé által kidolgozott és szabadalmi védettséget szerzett egy új technológiára, amely a vezetőjétől a napokban „megszabaduló” élelmiszer-ipari mamutvállalat szerint a kakaófa terméséből 30 százalékkal több kakaót nyerhet ki, mint az eddigi módszer írja a hvg.hu.

A kakaófának rögbilabdaszerű termései vannak, ám jelenleg csak ezek legbelső részét, a kakaóbabot használják fel kakaó előállítására. Ezeket leszüretelik, érlelik, szárítják őrlik, majd folyadékot készítenek belőle, amit aztán fel lehet használni a csokoládé készítésére. A termés többi része szerves hulladékként kerül vissza a természet körforgásába.

A Nesté kutatási és fejlesztési részlegének szakértői úgy vélték, hogy az eldobott részekben lehet még kakaó, ami kivonható belőlük.

Ennek szellemében az egész termést egy nedves masszává alakítják, amely természetes úton érlelődik, kieresztve ezzel a csokoládé alapanyagának jellegzetes ízét. Ezt az anyagot aztán kiszárítják, őrlik, és a kutatók állítása szerint így olyan nyersanyagot nyernek, amelynek íze megfelel a szimplán a kakaóbabból nyert kakaóénak.

„A klímaváltozás egyre jobban hátráltatja a kakaó alapanyagának termesztését a világon, ezért indult kutatás annak kiderítésere, hogyan lehetne ennek hatékonyságát növelni” – idézte a Nestlé közleménye Louise Barrettet a vállalat Nagy-Britanniában lévő kutatóközpontjának vezetőjét. A fejlesztés ugyan még a tesztelési szakaszban van, ám már dolgoznak azon, hogyan lehetne nagy méretekben alkalmazni a módszerüket.

Az elmúlt években a kakaó ára durván emelkedett,

miután alapanyagának legnagyobb termesztőinél, Elefántcsontparton és Ghánában esőzések, szárazság és növénybetegségek tizedelték meg a termést. Az árupiaci árak ugyan az elmúlt időszakban csökkentek, ám a globális felmelegedés miatt nem várható tartós javulás.

Kezdőlap    Gazdaság    Ha szereti a csokit, akkor ennek örülni fog

csokoládé

kakaó

kakaóbab

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Vasas Gábor: a Balaton nem fog kiszáradni, de algásodás és árvaszúnyograjzás lesz

Vasas Gábor: a Balaton nem fog kiszáradni, de algásodás és árvaszúnyograjzás lesz
A Balaton ügye mindenkit érdekel, Vasas Gábor professzor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában részletesen beszélt a problémákról, a vizet tisztító, de roppant zavaró árvaszúnyogokról, a vízszint játékáról, az invazív fajok jelentette veszélyről, a nádasok fontosságáról és arról is, miért nem lehet kotrással rendezni a tó vizének problémáit.
 

Cincérek támadnak a Balatonnál, menthetetlen a helyzet

Copernicus: rekord meleg volt az idei augusztus

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.09. kedd, 18:00
Gulyás Balázs
a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új atomerőmű a szomszédunkban: Franciaország és Amerika lehet a befutó

Új atomerőmű a szomszédunkban: Franciaország és Amerika lehet a befutó

Szlovénia új nukleáris projektje fontos mérföldkőhöz érkezett: két különböző reaktortípus is alkalmasnak bizonyult a Krško erőmű mellé tervezett atomerőművi blokkhoz - írta meg az energynews.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy év telt el, de semmi sem történt: Draghi reformterve porosodik a fiókban

Egy év telt el, de semmi sem történt: Draghi reformterve porosodik a fiókban

Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

US lawmakers release Epstein 'birthday book' with alleged Trump note

The White House says the president did not draw the picture or sign the note, after it was published on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 9. 09:41
KSH: augusztusban 4,3 százalékos volt az áremelkedés
2025. szeptember 9. 09:28
Így lehet milliókat spórolni az Otthon Start hitellel – tanácsok, trükkök, lehetőségek
×
×
×
×