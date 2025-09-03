ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.54
usd:
340.22
bux:
102809.42
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Close up of female hand turning on gas boiler for heating water
Nyitókép: Jevtic/Getty Images

Befellegzett a gázkazánoknak – vagy mégsem?

Infostart

Az Európai Bizottság javaslata 2029-től megtiltaná a fosszilis gázkazánok árusítását. A hőszivattyúk és légkondik terén is változások jönnek.

Az Európai Bizottság 2040-re teljes mértékben kivezetné a gázkazánokat, ahogyan az egyéb fosszilis-alapú fűtési rendszereket is – írta meg a VG. Az Elektrifikációs Akcióterv, és a Fűtési és Hűtési Stratégia keretében számos javaslattal állt elő a Bizottság.

Ezek átfogóan érintik a fűtési és hűtési rendszereket is. 2028-tól minden új épületnek zéró kibocsátásúnak kell lennie, a magánlakásokra ez a kötelezettség 2030-tól vonatkozik majd.

Már az idei évtől kezdődően cél, hogy a gázkazánok beszerelése ne kerüljön támogatásra, illetve 2029-től tilos lenne új fosszilis gázkazánokat forgalomba hozni.

Mindeközben egy 2024-es uniós rendelet nyomán 2027-től már csak a környezetet jobban kímélő, propángázos hőszivattyúk kerülhetnek forgalomba –

ez azonban a készülékek drágulásával jár együtt.

A kereskedők kínálatában már megjelentek ezek az új típusú berendezések, de a határidőig a jelenlegi, R32-es gázzal működő gépek is kaphatóak még. A légkondikra ez az átállási kötelezettség 2029-től vonatkozik majd.

A gázkazánok kivezetéséről, a stratégiáról konzultáció is indul. A "Have Your Say" portálon november 20-ig nyújthatják be az EU-tagállamok polgárai észrevételeiket. Dan Jørgensen, az EU-s energiaügyi és lakhatási biztos hozzátette, elengedhetetlen, hogy az európai gazdaság biztonságos, belföldi, tiszta villamos energiára épüljön.

Kezdőlap    Gazdaság    Befellegzett a gázkazánoknak – vagy mégsem?

eu

konzultáció

gázkazán

hőszivattyú

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Stabil a forint az euróval szemben

Stabil a forint az euróval szemben

A nap elején még gyengült a forint az euróval szemben, de a nap végére stabilizálódott az árfolyam, az amerikai piacnyitás után valamelyest javult a helyzet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja

Az elemzés közel 50 ezer, 2024-2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi hails 'unstoppable China' and unveils new weapons in show of strength

Xi hails 'unstoppable China' and unveils new weapons in show of strength

Xi is showcasing China’s military might and his diplomatic clout at the event, which marks 80 years of Japan’s surrender in WW2.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 21:25
Államkincstár: már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt
2025. szeptember 2. 20:10
Tízezrektől vonhatják meg a segélyt Szlovákiában
×
×
×
×