Befellegzett a gázkazánoknak – vagy mégsem?

Az Európai Bizottság 2040-re teljes mértékben kivezetné a gázkazánokat, ahogyan az egyéb fosszilis-alapú fűtési rendszereket is – írta meg a VG. Az Elektrifikációs Akcióterv, és a Fűtési és Hűtési Stratégia keretében számos javaslattal állt elő a Bizottság.

Ezek átfogóan érintik a fűtési és hűtési rendszereket is. 2028-tól minden új épületnek zéró kibocsátásúnak kell lennie, a magánlakásokra ez a kötelezettség 2030-tól vonatkozik majd.

Már az idei évtől kezdődően cél, hogy a gázkazánok beszerelése ne kerüljön támogatásra, illetve 2029-től tilos lenne új fosszilis gázkazánokat forgalomba hozni.

Mindeközben egy 2024-es uniós rendelet nyomán 2027-től már csak a környezetet jobban kímélő, propángázos hőszivattyúk kerülhetnek forgalomba –

ez azonban a készülékek drágulásával jár együtt.

A kereskedők kínálatában már megjelentek ezek az új típusú berendezések, de a határidőig a jelenlegi, R32-es gázzal működő gépek is kaphatóak még. A légkondikra ez az átállási kötelezettség 2029-től vonatkozik majd.

A gázkazánok kivezetéséről, a stratégiáról konzultáció is indul. A "Have Your Say" portálon november 20-ig nyújthatják be az EU-tagállamok polgárai észrevételeiket. Dan Jørgensen, az EU-s energiaügyi és lakhatási biztos hozzátette, elengedhetetlen, hogy az európai gazdaság biztonságos, belföldi, tiszta villamos energiára épüljön.