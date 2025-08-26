ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd Izsó
Nyitókép: pixabay.com

Itt az Otthon Starthoz kiadott rendelet, amit annyian vártak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megjelent a kormányrendelet, amely összehangolja az Otthon Start Program, a Csok Plusz és a Falusi Csok feltételeit, így ezekkel a lehetőségekkel akár együttesen, akár egymás után is élhetnek a családok - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

A párhuzamosan igényelhető támogatásoknak köszönhetően a magyar családok minden eddiginél magasabb összegű vissza nem térítendő támogatásra és kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak - írták, hozzátéve: ilyen sokrétű kormányzati segítségben még sohasem részesülhettek az otthonteremtést tervező családok Magyarországon.

A most megjelent kormányrendelet szerint a Csok Plusz és a Falusi Csok a fix 3 százalékos hitellel együttesen is felvehető lakásvásárlási vagy lakásépítési céllal.

Egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a fix 3 százalékos hitel mellé vagy a Csok Plusz vagy a Falusi Csok hitelt lehet igénybe venni.

További fontos változásként említették, hogy az első közös otthon megteremtése az eddigi 80 millió forint helyett lakásnál 100, háznál 150 millió forintig támogatható a Csok Plusz keretében.

A fix 3 százalékos hitel felvétele után később ugyanarra az ingatlanra is igényelhető lesz állami támogatás: Falusi Csok esetén az ingatlan felújítására vagy bővítésére, Csok Plusz esetén pedig hitelkiváltásra vagy bővítésre.

Újabb ingatlan vásárlása és a fenti lehetőségek kombinálása esetén az érintettek illetékmenteséggel is élhetnek.

A közlemény szerint ezekkel a módosításokkal a kormány hozzájárul ahhoz, hogy az Otthon Start Program fix 3 százalékos hitele, valamint a Csok Plusz, a Falusi Csok vagy a Babaváró kölcsön együttes felvételével még több fiatal család tudjon élni az államilag támogatott otthonteremtési lehetőségekkel.

