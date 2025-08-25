Újabb részletek az Otthon Start Programról: 10 milliónként 30 ezer forinttal lesz kevesebb a törlesztőrészlet

Szeptember 1-jén elindul az Otthon Start fix 3 százalékos hitelprogram, ami azt jelenti, hogy az első lakást vásárlók 25 évre, fix 3 százalékos kamattal legfeljebb 50 milliós hitelt vehetnek el 10 százalékos önrésszel – szögezte le Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfő délutáni Kormányinfón.

Hozzátette: már most is látszik, hogy óriási az érdeklődés a támogatás iránt. A bankokkal folyamatos volt az egyeztetés, a pénzintézetek készen állnak. „Várhatóan nagy verseny lesz a piacon, és talán még a kötelező feltételeknél is kedvezőbb ajánlatok lesznek” – mondta a miniszter, aki kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: „a érdeklődés az elmúlt években páratlan, egyedülálló, óriási. Hogy ez számokban mit jelent, még nem tudjuk, talán a jövő heti vagy egy szeptember végi Kormányinfón már többet tudok erről mondani.”

Gulyás Gergely részleteket is elárult. A kormány számításai szerint a program annyit segít, hogy

a havi törlesztőrészlet minden 10 millió forint hitel utánt havi 30 ezer forinttal lesz kevesebb. Vagyis például 20 milliós hitel esetében havi 60 ezerrel, 50 milliós hitelnél havi 150 ezerrel lesz kisebb a havi törlesztés

– mondta.

A miniszter szerint az ingatlanfejlesztők is startra készen állnak, és csak idén 15 ezer lakást tartalmazó fejlesztés indulhat országszerte, jelentős részben a program keretében.

Gulyás Gergely azt is elmondta: hétfő este megjelenik egy kormányrendelet, amely a részletekben is összhangot teremt az Otthon Start Program és a kormány többi otthonteremtési támogatása, mint a falusi csok vagy a csok plusz között. Például az árkorlátot is fölemelik a többi támogatásnál, hogy összefésüljék és egymással kiegészíthetővé tegyék őket. Mint fogalmazott, „biztosítjuk az átjárhatóságot a rendszerek között, például az Otthon Start később átváltható vagy kiegészíthető lesz például a csok plusszal, mivel rugalmas lesz a rendszer”.

Elhangzott egy kérdés is, amely arra vonatkozott, hogy sok lakást úgy hirdetnek, hogy 99,9 millió forint az ára, aztán később kiderül, hogy a bútor nincs benne. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: „jogi tanulmányaimra visszaemlékezve úgy gondolom, hogy a beépített bútor tartozék, tehát benne kell hogy legyen az árban, a nem beépített bútor esetében viszont ez jogszerű eljárás”.

Az ingatlanárak növekedése kapcsán úgy vélekedett: a kormány úgy látja, hogy van rá esély, hogy a program ne növelje, hanem inkább csökkentse a négyzetméterárakat. „Ez elsősorban fővárosi probléma, de látunk esélyt a mérséklődésre” – fogalmazott, hozzátéve: mindenkit arra biztatnak, aki abban az élethelyzetben van, hogy éljen az Otthon Start Program által kínált lehetőségekkel.

Íme az Otthon Start Program feltételei: