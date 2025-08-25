ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.2
usd:
340.45
bux:
104831.43
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Újabb részletek az Otthon Start Programról: 10 milliónként 30 ezer forinttal lesz kevesebb a törlesztőrészlet

Infostart

Hétfő este kijön egy kormányrendelet, amiben összefésülik a szeptember 1-jén induló Otthon Start Programot a kormány többi otthonteremtési támogatásával. Gulyás Gergely bejelentéseket tett a Kormányinfón.

Szeptember 1-jén elindul az Otthon Start fix 3 százalékos hitelprogram, ami azt jelenti, hogy az első lakást vásárlók 25 évre, fix 3 százalékos kamattal legfeljebb 50 milliós hitelt vehetnek el 10 százalékos önrésszel – szögezte le Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfő délutáni Kormányinfón.

Hozzátette: már most is látszik, hogy óriási az érdeklődés a támogatás iránt. A bankokkal folyamatos volt az egyeztetés, a pénzintézetek készen állnak. „Várhatóan nagy verseny lesz a piacon, és talán még a kötelező feltételeknél is kedvezőbb ajánlatok lesznek” – mondta a miniszter, aki kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: „a érdeklődés az elmúlt években páratlan, egyedülálló, óriási. Hogy ez számokban mit jelent, még nem tudjuk, talán a jövő heti vagy egy szeptember végi Kormányinfón már többet tudok erről mondani.”

Gulyás Gergely részleteket is elárult. A kormány számításai szerint a program annyit segít, hogy

a havi törlesztőrészlet minden 10 millió forint hitel utánt havi 30 ezer forinttal lesz kevesebb. Vagyis például 20 milliós hitel esetében havi 60 ezerrel, 50 milliós hitelnél havi 150 ezerrel lesz kisebb a havi törlesztés

– mondta.

A miniszter szerint az ingatlanfejlesztők is startra készen állnak, és csak idén 15 ezer lakást tartalmazó fejlesztés indulhat országszerte, jelentős részben a program keretében.

Gulyás Gergely azt is elmondta: hétfő este megjelenik egy kormányrendelet, amely a részletekben is összhangot teremt az Otthon Start Program és a kormány többi otthonteremtési támogatása, mint a falusi csok vagy a csok plusz között. Például az árkorlátot is fölemelik a többi támogatásnál, hogy összefésüljék és egymással kiegészíthetővé tegyék őket. Mint fogalmazott, „biztosítjuk az átjárhatóságot a rendszerek között, például az Otthon Start később átváltható vagy kiegészíthető lesz például a csok plusszal, mivel rugalmas lesz a rendszer”.

Elhangzott egy kérdés is, amely arra vonatkozott, hogy sok lakást úgy hirdetnek, hogy 99,9 millió forint az ára, aztán később kiderül, hogy a bútor nincs benne. Gulyás Gergely úgy fogalmazott: „jogi tanulmányaimra visszaemlékezve úgy gondolom, hogy a beépített bútor tartozék, tehát benne kell hogy legyen az árban, a nem beépített bútor esetében viszont ez jogszerű eljárás”.

Az ingatlanárak növekedése kapcsán úgy vélekedett: a kormány úgy látja, hogy van rá esély, hogy a program ne növelje, hanem inkább csökkentse a négyzetméterárakat. „Ez elsősorban fővárosi probléma, de látunk esélyt a mérséklődésre” – fogalmazott, hozzátéve: mindenkit arra biztatnak, aki abban az élethelyzetben van, hogy éljen az Otthon Start Program által kínált lehetőségekkel.

A Kormányinfót itt tudja megnézni:

Íme az Otthon Start Program feltételei:

  • Az veheti igénybe, akinek nincs legalább 50 százalékos tulajdonrésze ingatlanban,
  • az igényléskor legalább két éve tb-jogviszonya van,
  • aa hitel maximális összege 50 millió forint,
  • fix, az állam által garantált 3 százalékos kamatú konstrukcióról van szó,
  • a futamidő 25 év lehet,
  • az önrész legalább 10 százalék (ez az MNB által meghatározott minimum),
  • a megvásárolt lakás nem lehet drágább 100 millió forintnál, a ház 150 millió forintnál,
  • a négyzetméterár nem lehet több 1,5 millió forintnál,
  • összevonható más hitelekkel és kedvezményekkel,
  • a hitelképességre a szokásos banki szabályok vonatkoznak,
  • a folyósítás szeptembertől indul,
  • nincs korhatár, mindenkire vonatkozik, akinek nincs és nem volt lakóingatlana,
  • az előtörlesztés költsége nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát.

Kezdőlap    Belföld    Újabb részletek az Otthon Start Programról: 10 milliónként 30 ezer forinttal lesz kevesebb a törlesztőrészlet

kormányinfó

gulyás gergely

törlesztőrészlet

vitályos eszter

otthon start

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb részletek az Otthon Start Programról: 10 milliónként 30 ezer forinttal lesz kevesebb a törlesztőrészlet

Újabb részletek az Otthon Start Programról: 10 milliónként 30 ezer forinttal lesz kevesebb a törlesztőrészlet
Hétfő este kijön egy kormányrendelet, amiben összefésülik a szeptember 1-jén induló Otthon Start Programot a kormány többi otthonteremtési támogatásával. Gulyás Gergely bejelentéseket tett a Kormányinfón.
 

Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó

Adócsökkentési tervek kerülnek a kormány elé, hozzányúlnának a szochóhoz is

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Bendarzsevszkij Anton: Lukasenka feszegeti a határokat

Aggasztó hírek érkeznek Fehéroroszországból. Aljakszandr Lukasenka elnök nyíltan figyelmeztette a lakosságot, hogy készüljenek fel a háborúra, és mozgósítási tervet dolgoznak ki. Erről beszélt Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Menczer Tamás: az ukránok bele akarnak provokálni minket a háborúba

Washingtoni borúlátás: kiderült, mikorra várják most az ukrajnai háború végét

Moszkva: Ukrajna felpörgette a háborút az alaszkai csúcsot követően

Orbán Viktor: sikeres tárgyalás az oroszokkal

Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával, de ott a "de"

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán haderő három falvat is visszafoglalt Donyeck megyében, az oroszokat teljesen kitolták a településekről - közölte az Ukrainszka Pravda az ukrán főparancsnok jelentését. Remélhetőleg hat hónapon belül sikerül lezárni a háborút, Donald Trump elnök „energetikus diplomáciájának” köszönhetően talán nem fog ennél tovább húzódni – jelentette ki JD Vance alelnök egy NBC-nek adott interjúban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Évről-évre egyre drágább az iskolakezdés: laptop, tablet már alapnak számít a tanuláshoz

Évről-évre egyre drágább az iskolakezdés: laptop, tablet már alapnak számít a tanuláshoz

A legnépszerűbb online megrendelt termékeknek az iskolatáskák, füzetek, illetve az írószerek számítanak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five journalists among 20 killed in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

Five journalists among 20 killed in Israeli strike on hospital, Gaza officials say

The Israeli military says it carried out a strike in the area of Nasser Hospital and it "regrets any harm to uninvolved individuals and does not target journalists".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 18:40
Árrésstop: kiderült, milyen áremelkedés lenne nélküle, és meddig hosszabbítják meg
2025. augusztus 25. 18:17
Nagy áramszünetek a Balatonnál is - mutatjuk a listát
×
×
×
×