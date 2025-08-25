ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. február 27-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó percről percre

Infostart

Marad az élelmiszer-árrésstop. Ukrajna támadja a Barátság kőolajvezetéket. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztatja a nyilvánosságot a kormány múlt heti ülésén hozott döntéseiről, majd újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk a Kormányinfó idején is - percről percre!

2025.08.25. 15:57

Ukrán fenyegetés: milyen magyar kormányzati válaszlépések várhatók?

Gulyás Gergely: a kormány felszólítja az EU-tagjelöltté lenni vágyó országot, hogy a kötelezettségeinek tegyen eleget. Bízom benne, hogy a szomszédaink értenek a jó szóból.

2025.08.25. 15:56

Kérdések...

...válaszok.

2025.08.25. 15:51

Beruházások

Vitályos Eszter: 2 milliárd forintért valósultak meg beruházások a múlt héten (többek közt ipari park Jászfényszarun, bölcsődék Budapest az I. kerületben, új körforgalom Solymáron, család- és gyemekvédelmi szolgálat fejlesztése Halmajon). A Demján Sándor program részeként 1351 vállalkozás kapott döntést 105,5 milliárd forint értékben. 936 vállalkozást már ki is fizettek (78 milliárd forint). Honlaptámogatásra 12 900 jelentkező van a 9 milliárd forintra. Az értékelés folyamatos, 5641-en kaptak pozitív döntést, bő 3000 vállalkozás már fel is használta a pénzét.

2025.08.25. 15:47

Barátság - "határozott intés"

Gulyás Gergely: határozott intése van a kormánynak Ukrajna felé, hogy ne támadja a Barátság kőolajvezetéket. Nélkülünk Ukrajna ebergiabiztonsága nem garantált. Az orosz támadás kezdete óta szolidárisak voltunk Ukrajnával. Ez az álláspontunk egységben, integritásban van az Európai Bizottság véleményével, amely minden államot felszólít az energiabiztonság fenntartására. Ukrajnának semmilyen köze nincs ahhoz, ki kitől milyen energiát vesz, akkor sem lenne, ha uniós tag lenne.

2025.08.25. 15:45

Árrésstop

Gulyás Gergely: a kormány indokoltnak tartja az infláció fékezését árrésstoppal, ezért november 25-ig meghosszabbítja a kormány az árrésstopot az élelmiszerekre.

2025.08.25. 15:41

Otthon Start - "jelentős érdeklődés van"

Gulyás Gergely: egy hét múlva indul az Otthon Start, 50 milliós hitel, 3 százalékos fix kamat, 10 milliónként 30 ezer forint spórolható ezen az otthonteremtési hitelen. Az érdeklődés óriási, a bankokkal való egyeztetés folyamatos volt. A verseny nagy lesz, a bankok akár kedvezőbb feltételeket is kínálhatnak. Az ingatlanfejlesztők részéről is jelentős érdeklődés van. Csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat idén, ezek nagy része a programba esik. Este a Közlönyben a csok- és az Otthon Start program összevonása törvényilag is megtörténik. Átjárás is lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start között azért, ha valakinek az élethelyzete megváltozik.

2025.08.25. 15:40

Gulyás Gergely nem volt jelen

Gulyás Gergely: nem voltam jelen a kormányülésen, fenntartásokkal kell kezelni, amit mondok.

2025.08.25. 15:31

Kezdünk!

Mint a Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatott, hétfő délután fél 4-kor Kormányinfó van, ezen a múlt heti döntésekről tájékoztatják a közvéleményt, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő újságírói kérdésekre is válaszol.

Várható témák:

  • Ukrajna
  • otthonteremtés
  • migráció
  • gazdasági helyzet
  • őszi parlamenti ülésszak és a kormányoldal felkészülése
  • digitális polgári körök
  • egyebek.

Tartson velünk - percről percre!

Kezdőlap    Belföld    Átjárható lesz a csok, a falusi csok és az Otthon Start - Kormányinfó percről percre

kormányinfó

gulyás gergely

vitályos eszter

Marad az élelmiszer-árrésstop. Ukrajna támadja a Barátság kőolajvezetéket. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tájékoztatja a nyilvánosságot a kormány múlt heti ülésén hozott döntéseiről, majd újságírói kérdésekre is válaszol. Tartson velünk a Kormányinfó idején is - percről percre!
