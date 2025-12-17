Ilyen telefonszámokra kerestek a legtöbben a black friday idején

A Black Friday időszaka nemcsak az online vásárlások számában hoz látványos növekedést, hanem az információkeresési szokásokban is jól mérhető változásokat eredményez a telefonszam-tudakozo.hu közleménye szerint. Mint a cég írta, a Google Trends magyarországi adatai azt mutatják, hogy 2025. november 21. és december 1. között jelentősen megemelkedett a telefonszámokkal kapcsolatos keresések száma a Google.hu keresőfelületen, és különösen az ügyfélszolgálati és szolgáltatói elérhetőségek iránt mutatkozott fokozott érdeklődés.

A vizsgált időszakban a legnagyobb keresési érdeklődést az olyan általános kifejezések váltották ki, mint a „telefonszám kereső”, a „tudakozó telefonszám” vagy a „kié a telefonszám”. Ezek a keresések arra utalnak, hogy a felhasználók a Black Friday idején gyakran próbáltak gyorsan eligazodni egy-egy telefonszám mögötti szolgáltató vagy intézmény kilétéről, jellemzően ügyintézési céllal.

A Google Trends-adatok szerint ezek a kifejezések a teljes időszakban stabilan magas érdeklődést mutattak, ami azt jelzi, hogy a telefonszám-azonosítás iránti igény a Black Friday alatt kiemelten erős volt.

A keresőóriás adatbázisa szerint hangsúlyosan jelentek meg a telekommunikációs szolgáltatók ügyfélszolgálati telefonszámai. A leggyakrabban keresett elérhetőségek között szerepeltek a Magyar Telekom, a One és a Yettel telefonszámai, valamint a szolgáltatókhoz kapcsolódó tudakozó jellegű keresések. A Google Trends Rising adatai alapján egyes, Telekomhoz kapcsolódó keresőkifejezések esetében több ezer százalékos növekedés volt mérhető a Black Friday időszakában. Ez arra utal, hogy a vásárlási és előfizetési aktivitás növekedése együtt járt a megnövekedett ügyfélszolgálati terheléssel is.

Emellett a banki és közműszolgáltatók ügyfélszolgálati telefonszámai is kiemelkedő figyelmet kaptak, gyakran kerestek rá az OTP, az MVM és az E.ON elérhetőségeire.

A közlemény szerint a banki szektor esetében különösen érdekes, hogy a keresések nemcsak általános elérhetőségekre, hanem konkrét ügyfélszolgálati kontextusokra irányultak, ami a digitális fizetések és online tranzakciók növekvő szerepével is összefügghet.

Ebben az időszakban többen kerestek rá kiskereskedelmi és szállítmányozási cégek telefonszámaira is, különösen olyan szereplők esetében, amelyek a Black Friday-hez köthető rendelési és kiszállítási folyamatokban érintettek.

A Google.hu keresési trendjei összhangban vannak a telefonszam-tudakozo.hu azonos időszakban rögzített adataival is. Mindezek alapján a Black Friday Magyarországon jóval túlmutat az akciós vásárlásokon. A telefonszám-keresések szerkezete azt mutatja, hogy ebben az időszakban a felhasználók aktívan keresik a kapcsolatot szolgáltatókkal, ügyfélszolgálatokkal és intézményekkel, legyen szó előfizetésről, pénzügyi ügyintézésről vagy rendeléshez kapcsolódó információkról.