A Pécsi Rendőrkapitányság rongálás elkövetése miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.
Nyitókép: Baranya vármegyei rendőrség/Facebook

Világát sem tudta, de jókora kárt hagyott maga után – videó

Infostart

A Pécsi Rendőrkapitányság rongálás elkövetése miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi felvételen látható – feltételezhetően – nő 2025. december 28-án hajnalban 2 és 3 óra között Pécsett, az Apáca utcában kilenc autót megrongált, majd a Szent István téren keresztül a Barbakán tér felé távozott. A bűncselekménnyel 500 ezer forintnál nagyobb kárt okozott – olvasható a Baranya vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a felvételen látható személyt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!

