Gyomorforgató dolgot művelt a fiatalkorú

Infostart / MTI

Gyermekpornográfia minősített esete miatt egy év hat hónap, végrehajtásában két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a Kazincbarcikai Járásbíróság egy fiatalkorút – közölte a Miskolci Törvényszék.

A fiatalkorú különböző közösségimédia-felületeken olyan pornográf tartalmú felvételeket szerzett meg, tárolt, illetve továbbított más felhasználóknak, amelyek mindegyike 18. életévét be nem töltött, esetenként 12 évesnél fiatalabb személyeket ábrázolt.

A bíróság végleges hatállyal eltiltotta a vádlottat bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna – tartalmazza a közlemény.

A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért az ítélet jogerős – írta a törvényszék.

