Rendőrségi bilincs egy fa asztalon, néhány 20 ezer forintos bankjeggyel.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

160 millió forint tűnt el, lecsapott a rendőrség

Infostart / MTI

Több mint 160 millió forintot csalt ki egy győri férfi több embertől kedvező befektetési lehetőség ígéretével – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Tájékoztatásuk szerint a 43 éves férfi 2022-ben több embernek is befektetési lehetőségeket ajánlott fel kedvező havi kamatozással.

A megtévesztett sértettek milliós összegeket adtak át neki, a férfi azonban a kamatokat különböző indokokra hivatkozva nem fizette ki, ezért az ügyfelek egy idő után felbontották vele a szerződést, és befektetett pénzük visszafizetésére kérték, az elkövető viszont egyiküknek sem fizetett.

A rendőrök hétfőn otthonában fogták el a férfit. Kihallgatása után kezdeményezték a letartóztatását, az eljárás üzletszerűen elkövetett csalás miatt folyik ellene.

Bűnügyek    160 millió forint tűnt el, lecsapott a rendőrség

rendőrség

csaló

befektetés

kihallgatás

2025. december 16. 18:47
