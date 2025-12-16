160 millió forint tűnt el, lecsapott a rendőrség

Tájékoztatásuk szerint a 43 éves férfi 2022-ben több embernek is befektetési lehetőségeket ajánlott fel kedvező havi kamatozással.

A megtévesztett sértettek milliós összegeket adtak át neki, a férfi azonban a kamatokat különböző indokokra hivatkozva nem fizette ki, ezért az ügyfelek egy idő után felbontották vele a szerződést, és befektetett pénzük visszafizetésére kérték, az elkövető viszont egyiküknek sem fizetett.

A rendőrök hétfőn otthonában fogták el a férfit. Kihallgatása után kezdeményezték a letartóztatását, az eljárás üzletszerűen elkövetett csalás miatt folyik ellene.