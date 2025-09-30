ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Szőlő utca - Engedély nélkül tartott lőfegyvert foglaltak le

Infostart

A fegyvert a volt igazgató, Juhász Péter Pál tartotta magánál. November végéig mindenképpen fogva marad.

Engedély nélkül tartott magánál egy lőfegyvernek minősülő légpuskát a Szőlő utcai ügy gyanúsítottja, aki korábban a javítóintézet igazgatója volt - közölte a Telexszel a Központi Nyomozó Főügyészség.

A férfi és párja - mint az korábban ismertté vált - több nagykorú fiatalt kényszerített prostitúcióra, és arra, hogy az ebből származó pénzt adják át nekik.

A két gyanúsított november 29-ig biztosan fogva marad.

A nyomozást a napokban vonta saját hatáskörbe a főügyészség.

A KR NNI korábban a férfit és a párját több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével gyanúsította meg. A gyanú szerint a korábbi igazgató ezen felül még több rendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettét és lőfegyverrel visszaélés bűntettét is elkövethette.

Képünk illusztráció.

