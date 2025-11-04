ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd
Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Újabb gyanúsítások a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozásban hűtlen kezeléssel és hamis magánokirat felhasználásával is meggyanúsította a korábbi igazgatót.

A nyomozó ügyészség által ma közölt megalapozott gyanú lényege szerint, a Budapesti Javítóintézet vezetője az általa az emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének elkövetése során kizsákmányolt három nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatalt és élettársát tényleges munkavégzés nélkül – valótlanul kitöltött és aláírt jelenléti ívek felhasználásával – fiktív módon, közalkalmazottként foglalkoztatta az intézményben úgy, hogy többüknek munkaköri leírása sem volt.

A gyanúsított – aki a munkáltatói jogkör gyakorlója, egyben az intézet vagyonkezelője is volt – kötelességei megszegésével 2023 januárjától legalább 56,5 millió forint vagyoni hátrányt okozott a javítóintézetnek – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség közleményében.

A fentiek miatt a gyanúsított – az eddig közölt emberkereskedelem és kényszermunka bűntettén túl – megalapozottan gyanúsítható folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével és többrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével – írták.

Az ügynek eddig két gyanúsítottja van, a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2025. november 29-ig hosszabbította meg.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen alakult nyomozó csoport az ügy teljes körű, minden részletre kiterjedő feltárása érdekében továbbra is soron kívül jár el.

Időjárás-jelentés
