Szőlő utca – bizonyítékokat foglaltak le Juhász Pétertől, hamarosan kihallgathatják

A Szőlő utcai javítóintézetet érintő – eddig a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által (KR NNI) folytatott – nyomozást a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve a Legfőbb Ügyészség 2025. szeptember 26-án ügyészségi hatáskörbe vonta.

Az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen nyomozó csoport alakult, amely bekérte az ügyiratokat, megkezdte azok vizsgálatát, valamint soron kívül intézkedett a nyomozási cselekmények meghatározásáról és azok végrehajtásáról.

A javítóintézetet érintő ügynek eddig két gyanúsítottja van, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró 2025. november 29-ig hosszabbította meg – olvasható a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtök reggeli közleményében.

A KR NNI által korábban közölt megalapozott gyanú lényege szerint a Budapesti Javítóintézet vezetőjeként dolgozó férfi és a párja – akit munkatársaként is alkalmazott – több nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal helyzetét – a tőlük való anyagi és érzelmi függését – kihasználva, prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. A gyanúsított férfi ezen személyeket papíron, névleg felvette az intézménybe, akik azonban ott ténylegesen nem dolgoztak.

A férfi mindezeken túl engedély nélkül egy lőfegyvernek minősülő légpuskát is tartott.

A KR NNI a férfit és a párját több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével – a férfit ezen kívül több rendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével – gyanúsította meg.

Karácsony Gergely: púp a hátukon

Nem ment bele részletekbe, de megszólalt a nyilvánosságban Karácsony Gergely a Szőlő utcai ügyről. Azt mondta, egy nagyon rossz vita kezdett kialakulni erről, és az ellenzék is ludas abban olyan szempontból, hogy „benne van ebben a spirálban, ami felhergeli a szavazókat a választás előtt” – fogalmaztott a főpolgármester, aki szerint a legfontosabb az ügyben az, hogy az állam nem látja el az alapvető feladatát.

„Ez egy óriási felkiáltójel, hogy az állam nem végzi el a legalapvetőbb feladatait sem azokban a szolgáltatásokban, amiért fönntartjuk az államot. A magyar gyermekvédelem romokban, a magyar szociális ellátórendszer romokban. Az államnak az a képessége, hogy rászorulókon segítsen, az el lett felejtve, és az állam egy hatalmi-gazdasági gépezetté vált. Úgy csinálnak, mintha púp lenne a hátukon a gyermekvédelem, amivel foglalkozni kell, ahelyett, hogy vennének még egy repteret valahol” – idézi az Euronewsnak tett nyilatkozatát a Telex.