Mint az akciófilmekben: elfogó hálót vetett be a rendőrség, durva, ami azután következett – videó

Az Egyesült Államokban, Michigan államban egy lopott autót üldöztek a rendőrök augusztus 28-án, az I-96-os autópályán. A KRESZváltozás Facebook-oldala egy videót osztott meg a hajszáról. Mivel a tolvaj sofőr nem akart megállni a rendőri figyelmeztetés ellenére, Grapplerrel csípték el az üldöző járműből. Ez a szerkezet egy elfogó háló, amely a hátsó tengelyt képes befogni, így kényszeríthető megállásra az eltulajdonított jármű.

A rendőrség fedélzeti kamera felvételén az is látható, ahogy a hátsó tengelyt kitépi a háló, amikor a tolvaj menekülni próbált, nagy valószínűséggel sikertelenül.