2025. szeptember 3. szerda
A police car at night with its emergency lights on.
Nyitókép: aijohn784/Getty Images

Mint az akciófilmekben: elfogó hálót vetett be a rendőrség, durva, ami azután következett – videó

Infostart

Elfogó hálóval állították meg az Egyesült Államokban egy menekülő autótolvajt. A sofőr addig erőlködött, amíg ki nem szakította a lopott autó hátsó tengelyét.

Az Egyesült Államokban, Michigan államban egy lopott autót üldöztek a rendőrök augusztus 28-án, az I-96-os autópályán. A KRESZváltozás Facebook-oldala egy videót osztott meg a hajszáról. Mivel a tolvaj sofőr nem akart megállni a rendőri figyelmeztetés ellenére, Grapplerrel csípték el az üldöző járműből. Ez a szerkezet egy elfogó háló, amely a hátsó tengelyt képes befogni, így kényszeríthető megállásra az eltulajdonított jármű.

A rendőrség fedélzeti kamera felvételén az is látható, ahogy a hátsó tengelyt kitépi a háló, amikor a tolvaj menekülni próbált, nagy valószínűséggel sikertelenül.

Kezdőlap    Bűnügyek

michigan

autótolvaj

grappler

Drónvadászat életre-halálra: így harcolnak az ukrán pilóták

Drónvadászat életre-halálra: így harcolnak az ukrán pilóták
Az Ukrajna feletti légi háború részleteiről eddig csak főleg vadászpilóták vagy helikoptervezetők számoltak be a közösségi médiában. A The Wall Street Journalnak most viszont sikerült megszólaltatnia két olyan hajózót, akik ósdinak tűnő légi járművük fedélzetéről harcolnak az orosz támadó robotokkal.
Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába" és átköltözteti az űrhaderőt

Az egészségéről szóló pletykák miatt nagy várakozás előzte meg Donald Trump kedd esti médiaszereplését. Az amerikai elnök fő bejelentése az volt, hogy egy további demokrata irányítású államba vezényel katonákat, de kitért a kínai csúcsra és az ukrajnai békére is.
 

Donald Trump megjelent a nyilvánosság előtt - videó

Hszi Csin-ping az új, többpólusú világrendről: Kína vezető szerepet követel magának

Putyin megszólalt: ezt mondta Ukrajna EU-csatlakozásáról

Trump nagyot csalódott Putyinban, kiterjedt dróntámadás érte Ukrajnát – Háborús híreink szerdán

Trump nagyot csalódott Putyinban, kiterjedt dróntámadás érte Ukrajnát – Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyin orosz államfőben, az Egyesült Államok pedig tenni fog annak érdekében, hogy ne haljanak meg emberek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, nem aggódik az Oroszország és Kína közötti szoros kapcsolat miatt. Szerdára virradóra ismét kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát, elsősorban az ország középső és nyugati területeit, köztük Kijevet. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riasztották. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál

Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál

Bár elvileg két éve lehetőségünk lenne a boltok kasszáinál díjmentesen készpénzt felvenni, a gyakorlatban alig találni olyan üzletet, ahol valóban elérhető a szolgáltatás.

China unveils new weapons in massive parade attended by Vladimir Putin and Kim Jong Un

China unveils new weapons in massive parade attended by Vladimir Putin and Kim Jong Un

Laser weapons, nuclear ballistic missiles and giant underwater drones were among the new weapons unveiled.

2025. szeptember 3. 04:40
