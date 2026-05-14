2026. május 14. csütörtök Bonifác
Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron Jacques Delorsnak, az Európai Bizottság korábbi elnökének búcsúztatási szertartásán a párizsi Invalidusok dómja díszudvarán 2024. január 5-én. Jacques Delors 2023. december 27-én hunyt el 98 éves korában.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Stephanie Lecocq

Féltékenység állhatott a híres Macron-pofon mögött?

A francia elnöki hivatal szerint semmiség volt az egész, csak egy kis házastársi perlekedés, ám egy újságíró szerint mélyebb párkapcsolati problémák húzódhattak a háttérben.

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, szinte pontosan egy éve bejárta a világot a felvétel, amin az látható, ahogy a francia elnöki pár éppen készül kiszállni a repülőgépből Hanoiban, Vietnám fővárosában, de a nyíló ajtóban látszik, ahogy Brigitte Macron képen törli Emmanuel Macront. Az elnök és hivatala akkor azt mondta az eset kapcsán, hogy csupán játékos civódás volt látható a videón, azonban sok szakértőnek, így egy testbeszéd-elemzőnek is más volt a véleménye a dologról.

Egy új könyv viszont egészen más megvilágításba helyezi a jelenetet: a szerző szerint kőkemény féltékenységi dráma zajlott a háttérben – írja a sassy.hu. A Paris Match újságírója, aki 2017 óta követi a Macron-házaspárt, az RTL rádiónak beszélt arról, mit is írt meg az „Egy (majdnem) tökéletes pár” című könyvében.

A szerző szerint egy klasszikus párkapcsolati jelenet volt látható a felvételen: Brigitte Macron megláthatott egy üzenetet férje telefonján egy közismert személytől, egy iráni színésznőtől. Florian Tardif szerint Macron „néhány hónapig” plátói kapcsolatot ápolt a hírességgel, és „elég messzire menő üzeneteket” írt neki, például olyasmit, hogy: „Nagyon csinosnak talállak.” Az újságíró ragaszkodik hozzá, hogy a sztorit „ellenőrizte”, és a könyvében minden „tényeken” alapul. Állítása szerint az üzenetek miatt komoly feszültség alakult ki a házaspár között, ami a hanoi reptéren látott heves vitában csúcsosodott ki.

Az elnöki hivatal azonnal reagált. Brigitte Macron képviselői a Le Parisiennek tagadták, hogy a jelenetnek köze lett volna az iráni színésznőhöz, és hangsúlyozták, hogy a first lady soha nem ellenőrizné a férje telefonját. „Brigitte Macron kategorikusan cáfolta ezt a beszámolót közvetlenül a szerzőnek március 5-én, leszögezve, hogy soha nem néz bele a férje mobiltelefonjába” – közölte az elnök környezete. Az Élysée-palota akkori hivatalos magyarázata szerint a videón csupán „egy pillanat látható, amikor az elnök és felesége egy utolsót lazítanak egy kis nevetéssel az út kezdete előtt”.

Az eset nagy visszhangot vert, Donald Trump is viccelődött vele, nem kis felháborodást váltva ki nem csak Emmanuel Macron támogatóiból, hanem még az ellenzékéből is.

