Már gazdagabb, mint a brit uralkodó – David Beckham lett Nagy-Britannia első milliárdos sportolója

A Beckham házaspár közös vagyona elérte az 1,185 milliárd fontot a The Sunday Times Rich List szerint, ami az Egyesült Királyság leggazdagabb embereit és családjait rangsorolja a nettó vagyonuk alapján. A listát a The Sunday Times magazin mellékleteként adják ki évente tavasszal.

David Beckham történelmi rekordot döntött, ugyanis a Manchester United és a Real Madrid korábbi labdarúgója

az első brit sportoló, aki átlépte a milliárdos határt, ezzel pedig ki lehet jelenteni azt is, hogy gazdagabb, mint III. Károly király.

A The Sunday Times Rich Listen a Beckham házaspár Bernie Ecclestone családja mögött a második helyen áll a sport kategóriában. Beckhamék tavaly még nagyjából 500 millió fontnál tartottak, az elmúlt egy évben azonban megduplázták a vagyonukat. Ez nem tekinthető véletlenszerű növekedésnek, hanem több évtizednyi stratégiai építkezés csúcspontját érték el 2026-ban.

A 115-szörös angol válogatott futballista vagyona jelentős részét annak köszönheti, hogy az Inter Miami társtulajdonosa.

Az amerikai klub jelenlegi értéke 1,45 milliárd dollár, és ezzel az észak-amerikai profi liga (MLS) legértékesebb csapata.

David Beckham 2014-ben vette meg a klub tulajdonjogát abban az elhíresült konstrukcióban, amely a korábbi MLS-szerződésének a része volt, így mindössze 25 millió dollárt kellett fizetnie.

Továbbá a Beckham-birodalom évente csaknem 600 millió dollárt generál különböző bevételi forrásokból (közvetítési jogok, szponzori megállapodások, merchandising), ehhez pedig hozzáadódik még a feleség, Victoria Beckham divatmárkája, különböző együttműködések és a Netflix-dokumentumfilm utáni brand-értéknövekedésből származó összeg.

David Beckham azután is jelentősen tudta növelni vagyonát, hogy abbahagyta a profi futballt, mivel klubtulajdonos lett, valamint ő volt például a 2022-es katari vb egyik nagykövete is, amiért vélhetően szintén sok pénzt kapott. A világsztárról készült Netflix-dokumentumfilm 2023-ban az egekbe emelte brandjének értékét, míg az Inter Miami Lionel Messi 2023-as érkezésével vált a világ egyik legismertebb sportmárkájává.