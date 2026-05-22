Windsor, 2025. november 4.David Beckham korábbi angol válogatott labdarúgó a feleségével, Victoriával, miután III. Károly brit király a Brit Birodalom Érdemrendjének lovagrenden kívüli lovag címével tüntette ki a windsori kastélyban 2025. november 4-én.
Már gazdagabb, mint a brit uralkodó – David Beckham lett Nagy-Britannia első milliárdos sportolója

A Manchester United és a Real Madrid korábbi labdarúgója vagyona jelentős részét annak köszönheti, hogy az Inter Miami társtulajdonosa. Az amerikai klub jelenlegi értéke 1,45 milliárd dollár.

A Beckham házaspár közös vagyona elérte az 1,185 milliárd fontot a The Sunday Times Rich List szerint, ami az Egyesült Királyság leggazdagabb embereit és családjait rangsorolja a nettó vagyonuk alapján. A listát a The Sunday Times magazin mellékleteként adják ki évente tavasszal.

David Beckham történelmi rekordot döntött, ugyanis a Manchester United és a Real Madrid korábbi labdarúgója

az első brit sportoló, aki átlépte a milliárdos határt, ezzel pedig ki lehet jelenteni azt is, hogy gazdagabb, mint III. Károly király.

A The Sunday Times Rich Listen a Beckham házaspár Bernie Ecclestone családja mögött a második helyen áll a sport kategóriában. Beckhamék tavaly még nagyjából 500 millió fontnál tartottak, az elmúlt egy évben azonban megduplázták a vagyonukat. Ez nem tekinthető véletlenszerű növekedésnek, hanem több évtizednyi stratégiai építkezés csúcspontját érték el 2026-ban.

A 115-szörös angol válogatott futballista vagyona jelentős részét annak köszönheti, hogy az Inter Miami társtulajdonosa.

Az amerikai klub jelenlegi értéke 1,45 milliárd dollár, és ezzel az észak-amerikai profi liga (MLS) legértékesebb csapata.

David Beckham 2014-ben vette meg a klub tulajdonjogát abban az elhíresült konstrukcióban, amely a korábbi MLS-szerződésének a része volt, így mindössze 25 millió dollárt kellett fizetnie.

Továbbá a Beckham-birodalom évente csaknem 600 millió dollárt generál különböző bevételi forrásokból (közvetítési jogok, szponzori megállapodások, merchandising), ehhez pedig hozzáadódik még a feleség, Victoria Beckham divatmárkája, különböző együttműködések és a Netflix-dokumentumfilm utáni brand-értéknövekedésből származó összeg.

David Beckham azután is jelentősen tudta növelni vagyonát, hogy abbahagyta a profi futballt, mivel klubtulajdonos lett, valamint ő volt például a 2022-es katari vb egyik nagykövete is, amiért vélhetően szintén sok pénzt kapott. A világsztárról készült Netflix-dokumentumfilm 2023-ban az egekbe emelte brandjének értékét, míg az Inter Miami Lionel Messi 2023-as érkezésével vált a világ egyik legismertebb sportmárkájává.

Jön a háromnapos hétvége, így lesz zárva minden – mutatjuk a részleteket

Szombaton „hagyományos” nyitva tartás, de várhatóan óriási roham lesz a boltokban, vasárnap-hétfőn pedig a boltok zárva lesznek – a szokásos kivételekkel, mint a benzinkutak, nonstop üzletek, dohányboltok, virágüzletek. Vigyázzunk az online rendeléssel is, jellemzően vasárnap és hétfőn csak ételt szállítanak ki! Kedden minden visszaáll a normál kerékvágásba.
 

Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Magyarország népessége hat év alatt 200 ezer fővel csökkent: a 2020-as 9,69 millióról 2026 elejére 9,49 millióra apadt a lakosságszám. A népességfogyás nem magyar sajátosság, hanem közép-kelet-európai régiós trend, miközben az Európai Unió teljes lakossága évről évre növekszik. A demográfiai folyamatok komoly gazdasági kihívást is jelentenek Magyarországnak: a foglalkoztatottak számának növelésére épülő gazdasági modell elérte a korlátait, a 2030-as évek közepétől pedig olyan léptékű változást hozhat a Ratkó-unokák tömeges nyugdíjba vonulása, ami jó eséllyel az állami nyugdíjrendszer feltételeinek szigorítását teszi majd szükségessé.

