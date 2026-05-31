Retteg a település a tragikus sorsú szépségkirálynő börtönben ülő rablógyilkos testvérétől

A fonyódiak attól tartanak, hogy a férfi a szabadulása után visszatér a településen található családi házba, ami véleményük szerint veszélyeztetheti a kisváros nyugalmát. Molnár Attila korábban hivatalos személy elleni erőszak és rablás miatt is büntetve volt, mielőtt Bécsben egy pénzintézet előtt halálosan megkéselt egy nőt egy rablási kísérlet során – írja a blikk.hu.

A helybéliek közül többen komoly félelemnek adtak hangot a férfi esetleges visszaköltözése miatt. Egy névtelenséget kérő fonyódi lakos a következőképpen nyilatkozott az üggyel kapcsolatban:

„Azt beszélik, hogy már nincs sok neki hátra, hamarosan kijöhet a börtönből és vissza akar költözni a városba.

Ha hazajön, Fonyódon elszabadul a pokol”.

Míg a helyi híresztelések szerint a férfi szabadulása akár a közeljövőben is esedékessé válhat, az értesülések arra mutatnak rá, hogy a büntetés letöltése legkorábban 2029-ben fejeződhet be.