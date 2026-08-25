Magyar tűzoltók indulnak a pokoli lángokkal küzdő Szerbiába

Kiemelte: a magyar kontingens Kecskemétről kedd este indul útnak a tűz által sújtott térség felé. A segítségnyújtásban 12 hivatásos tűzoltó és 4 speciális jármű vesz részt.

A belügyminiszter a bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy Magyarországon is hetek óta komoly problémát és jelentős kihívást jelentenek a rekordszámban előforduló szabadtéri tűzesetek. A tűzoltók megfeszített munkáját és helytállását az egész országban látni lehet, ezért köszönet illeti őket áldozatos munkájukért – emelte ki.

A magyarországi események mellett Európa-szerte több helyen, így a szomszédos Szerbiában is kritikus helyzet alakult ki. Látva a szerb tűzoltók erőfeszítéseit, felajánlottuk Magyarország és a magyar tűzoltók segítségét Szerbia számára, amit a szomszédos ország kormánya köszönettel elfogadott – fogalmazott.

Pósfai Gábor kiemelte: Magyarország elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok és a regionális biztonság erősítése mellett. „A felajánlott emberi és technikai erőforrásnak is köszönhetően remélhetőleg minél hamarabb sikerül megfékezni a szerbiai erdőtüzeket” – írta a belügyminiszter.

A szerbiai erdőtüzek oltásában az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusa keretében más külföldi egységek is részt vesznek. Szerbiába 4 tűzoltó-helikopter érkezett, 2 Csehországból, 1 Romániából és 1 Szlovákiából, emellett német és román szárazföldi tűzoltóegységek is bekapcsolódtak a munkába.

A Delibláti-homokpusztán csaknem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. A legsúlyosabb károk a természetvédelmi terület élővilágát és erdei ökoszisztémáját érték.

Szerbiában másutt is égnek még tüzek. A legnehezebb helyzet a Kraljevo közelében fekvő Stolovi-hegységben alakult ki, ahol a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst nehezíti az oltást.

A szerb meteorológiai szolgálat arra figyelmeztetett, hogy a tartós meleg, a csapadékhiány és az időnként megerősödő szél továbbra is kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének.