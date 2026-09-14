Szerdától különösen fontos napok jönnek a magyar iskolákban

A közlemény szerint a középiskola-választás időszakában kiemelten fontos, hogy az általános iskolás végzős tanulók képet alkossanak érdeklődési körükről, valamint erősségeikről, alapvető kompetenciáikról, és megismerjék a hozzájuk közel álló szakmai ágazati irányokat.

Az OPM tanácsadás-jellegű vizsgálat, amely nem kész megoldásokat nyújt, hanem pályaorientációs ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését, értékelését - tették hozzá.

Kifejtették, hogy a vizsgálat célja egyrészt a tanulók közvetlen tájékoztatása, másrészt az érintett szülők és pedagógusok figyelmének felhívása a pályaorientáció fontosságára és a sikeres pályaválasztást támogató eszközökre, módszerekre.