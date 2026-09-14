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Constantinovits Miklós, az Országos Mentõszolgálat megbízott vezetõje a tömeges baleseteknél bevethetõ speciális gépjármû átadása után a Magyar Vöröskereszt fõvárosi székházában 2026. június 22-én. A gépjármûvet a Magyar Vöröskereszt adta át üzemeltetésre az Országos Mentõszolgálatnak.   2026. szeptember 14-én Hegedűs Zsolt egészségüyi miniszter kinevezte Constantinovits Miklóst az Országos Mentõszolgálat vezetõjének.
Nyitókép: Kovács Márton

Megvan a mentők új vezetője, nagy feladata lesz

Infostart / MTI

Constantinovits Miklós oxyológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Feladata a mentők kiérkezési idejének gyorsítása, a mentők életpályamodelljének megalkotása, és az egész szervezet megújítása.

Az Egészségügyi Minisztérium hétfőn azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban, szakmai szempontok alapján, az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról.

Kilencen nyújtottak be pályázatot, közülük kettő a formai hiányosságok miatt nem volt értékelhető, egy jelentkező pedig maga döntött a pályázata visszavonása mellett - tették hozzá, azzal együtt, hogy az Egészségügyi Minisztérium szakértői végül mind a hat megmaradt pályázót meghallgatták személyesen.

A közlemény szerint Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, hogy „a szóbeli forduló szakmai zsűrijét úgy állítottuk össze, hogy abban minden releváns terület képviselve legyen: a testületben a területet felügyelő járó- és fekvőbeteg-ellátásért felelős államtitkár mellett helyet kapott az OMSZ átadás-átvételét felügyelő traumatológus szakorvos, a sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a digitalizációért és a szervezetfejlesztésért, valamint a gazdasági és jogi ügyekért felelős szakember is”.

A miniszter hangsúlyozta: „úgy alakítottuk ki a bírálati módszertant, hogy mindenki azonos esélyekkel induljon, csakis a teljesítmény és a tudás, tapasztalat számítson”.

Megjegyezték, hogy a pályázatokat komplex szempontok szerint értékelték: figyelembe vették a mentőszolgálati küldetés, a vezetői motiváció, a stratégiai jövőkép, a szervezetátalakítás és válságmenedzsment, az átláthatóság és elszámoltathatóság, a humánerőforrás és szervezeti bizalom, a vezetői kommunikációs minőség, a – földi és légimentés területén kivonulóként és vezetőként szerzett – aktív szakmai tapasztalat, a gazdasági ismeretek, a mentőállomási szervezési és irányítási tapasztalatok, az ügyeleti, mentésirányítási és betegszállítási tapasztalatok, az országos mentőszervezet működtetésében szerzett tapasztalatok, a digitalizáció és informatikai jövőkép, valamint a járműeszköz és az infrastrukturális fejlesztés és gazdálkodás szempontjait.

Az írásbeli forduló sorrendjét az önéletrajz, a motivációs levél és a pályázat pontozásával, súlyozásos módszerrel alakították ki; a bírálóbizottság tagjai egymástól függetlenül adták a pontszámokat – írták.

Úgy folytatták, hogy a szóbeli fordulóban a pályázókat előzetesen tájékoztatták az értékelés módszertanáról. Ekkor három előre rögzített kérdést és két szituációs feladatot követően szabad beszélgetést folytatva pontoztak a bírálóbizottság tagjai.

Az eredményeket lezárt borítékba helyezték, amelyet másnap összesítettek, majd az így kialakult sorrendet figyelembe véve tettek javaslatot a miniszternek, aki saját hatáskörben döntött a vezetői pozícióról – fűzték hozzá.

Az új főigazgatóról azt írták, hogy

Constantinovits Miklós egész karrierje az OMSZ-hez kötődik,

a pályázatában kifejtett szakmai program pedig a mezőny egyik legerősebb betegbiztonsági, minőségirányítási megközelítését adta.

Kiemelték, hogy a pályázatában hangsúlyozta a méltányosság alapú kultúra, az átláthatóság és a mérhető szakmai teljesítmény erős integrációját.

„Dr. Constantinovits Miklósra nemcsak a mentőszolgálat működtetésének nehéz feladata hárul:

a következő években meg kell újítania a szervezet működését.
  • A betegbiztonság javítása,
  • a mentők kiérkezési idejének rövidítése és
  • a járműpark és eszközállomány megújítása mellett
  • mentők életpályamodelljének kidolgozása,
  • a szervezeti kultúra átalakítás

is rá vár, hogy a nagy múltú magyar mentőszolgálat ismét csatlakozhasson az európai élvonalhoz" – jelentette ki a közlemény alapján Hegedűs Zsolt, aki munkájához sok erőt kívánt Constantinovitsnak.

Az új főigazgató öt évre nyerte el megbízatását, ami további öt évvel meghosszabbítható

– írták, hozzátéve, hogy a főigazgatói munka annyiban folyamatos lesz, hogy a nyár óta Constantinovits a mentőszolgálat megbízott főigazgatójaként dolgozott.

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Kezdőlap    Belföld    Megvan a mentők új vezetője, nagy feladata lesz

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