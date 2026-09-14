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Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetõje reagál a kormányfõ napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Pont a kötcsei piknik napján? – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

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Magyar Péter A gyermekekért című napirend előtti felszólalására a parlamenti frakcióknak lehetőségük volt reagálni hétfőn napirend előtt. Toroczkai László egyetért a tervezett gyermekvédelmi intézkedésekkel, de más témákban kritizálta a kormányzást. Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezető saját terveikről, álláspontjukról beszélt. Bóka János szerint nem véletlen az időzítés a kormányfő részéről, aki kommunikál, nem kormányoz.

Magyar Péter gyermekvédelemmel kapcsolatos napirend előtti felszólalására a parlamenti frakciók képviselői is reagálhattak.

Toroczkai László (Mi Hazánk) támogatásáról biztosította a tervezett gyermekvédelmi intézéseket, ezért erről nem is beszélt. Inkább arról, amit hiányolt a beszédből. Fájtalta, hogy a kémiai kasztrálás lehetőségét napirendre sem veszik, meg sem lehet vitatni, miközben Lengyelországban és Svédországban gyermekvédelmi eszközként ez érvényes lehetőség. Határozottan ellenezte azt is, hogy egynemű párok örökbefogadás által gyermekhez jussanak, miközben növekszik a meddő párok száma, és heteroszxuális házasok hosszú időt várnak örökbefogadóként. Hozzátette, a Tisza Párt az alkotmánybírói jelöléskor sem akar teret engedni ellenzéki jelölésnek, ahogy a Független Közmédia Testület esetében is. 2006-os múltidézésével kapcsolatban az elnök-frakcióvezető elmondta, ugyanaz az uram-bátyám rendszer épül, mint ami ellen korábban tiltakoztak, a minap véget ért Atlétikai Világdöntőt is tavaly még alkalmazott nélküli cég rendezte.

Rétvári Bence (KDNP) frakcióvezető szerint álságos, hogy a Tisza Párt aznapra tervezte a gyermekvédelmi törvény tervezetének bemutatását, amikor a jobboldal a kötcsei találkozóját megszervezte. A közbeszóló Magyar Pétert („Miről beszélsz?”) Forsthoffer Ágnes intette csendre.

Bóka János (Fidesz) frakcióvezető szerint szintén mindent elárul Magyar Péter céljairól és eszközeiről a nap kiválasztása, ezzel kommunikációra helyezi a hangsúlyt kormányzás helyett, ezért Magyar Péter minden szava a témában súlytalan, annak van jelentősége, amit tesz: Magyarországon rekordmagas az üzemanyagár, az államadósság, szorgalmazta, ez kerüljön napirendre, ez kerüljön kivételes eljárásban megtárgyalásra.

A tiszás frakcióvezető-helyettes Schummer Orsolya szerint megrázó volt elolvasni a gyermekvédelmi diagnózist, ebből kiemelte azok legfontosabb, Magyar Péter által már ismertetett számait. Aláhúzta, nem volt protokoll gyermekvédelmi incidensek esetére, ezt viszont a mostani törvénytervezet kezeli, el fogják különíteni az érintett gyermeket a lehetséges elkövetőtől. Felidézte, Vásárhelyi Jánost, a bicskei igazgatót senki nem különítette el a gyermekektől a panaszok esetén, sőt Orbán Viktor dicsérőleg szólt róla. Felvetette, ha Kónya Endre, Vásárhelyi János sikerrel jár, utóbbi büntetlen marad, és Vásárhelyi János ott folytathatta volna, ahol abbahagyta. Felidézte azt is: a gyermekvédelmi törvény 2021-es módoítása a Fidesz szerint a fóliázást tekintette varázsszernek, ami viszont nem működött:

  • sem a fóliázás
  • sem a könyvdarálás
  • sem az eltussolás
  • sem a hazudozás

nem volt képes megvédeni a gyerekeket semmitől.

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Kezdőlap    Belföld    „Pont a kötcsei piknik napján? – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

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