Nagy vita robbant ki a turistaadó ötlete körül Nagy-Britanniában

Angliában hatalmas vihart kavart Andy Burnham miniszterelnök terve, hogy lehetővé tenné a városok polgármestereinek a turisztikai adó bevezetését, amelynek mértékét maguk szabhatnák meg.

Az adót a vendégéjszakák után szednék be a szállodákban és az AirBnB-hez hasonló szállásokon. A befolyt összeget a helyi bevásárlóutcák és vállalkozások, valamint a közösségi közlekedés támogatására fordítanák – közölte a kormány.

Meglepő módon azonban nem mindenki akar adóztatni. Kelet-Yorkshire és Lincolnshire grófságok városvezetői például nem lelkesednek a lehetőségért.

Luke Campbell a futball élvonalába, az angol Premier League-be ismét feljutott Hull és Kelet-Yorkshire polgármestere azt mondta: nem zárná ki az adó lehetőségét, de a „megérzése” az, hogy náluk nem kell bevezetni. „Beszéltem a turisztikai és vendéglátó vállalkozások vezetőivel és értem, hogy miért aggódnak” – idézte szavait a BBC. Egy másik polgármester pedig azt mondta, hogy

„az ágazatot kemény ütések érték az elmúlt években és nem vezeti be az adót, mert nem akarja elriasztani az embereket”.

Londonban viszont Sadiq Khan főpolgármester 5 százalékos, ahogy fogalmazott „szerény” adót szeretne – annak ellenére, hogy több fővárosi vendéglátóhely szerint az csapást jelentene a számukra. „A korlátlan adókivetési jogkör, amit a polgármesterek kapnának, egyszerűen tovább növelné a belföldi turizmus költségeit, amikor már amúgy is megélhetési válság van” – fejtegette Allen Simpson az ágazati érdekképviselet, a UKHospitality vezérigazgatója.

A szervezet szerint, ha Anglia-szerte 5 százalékos adót vezetnének be, az 33 ezer állásba kerülne és 2,2 milliárd fontot venne el a GDP-ből.

A bírálók ellenérzéseit csak növelte, hogy a közeledési miniszter szerint – ha a főpolgármester akarja, - a turistaadót a londoni tömegközlekedés támogatására használhatná fel. Ellenzéki hangok szerint azt sejtette a tárcavezető, hogy ez lehetőséget adna az önkormányzatoknak adott állami pénzek megnyirbálására. Emellett a londoni hálózatban a nagyhatalmú RMT-szakszervezet miatt gyakoriak a sztrájkok. Az utazókat tehát feldühítené, ha belefutnának egy sztrájkba, miközben beszedték tőlük az adót.

A magát függetlennek mondó, de baloldali és a walesi országrészt érintő témákra érzékeny Bevan Alapítvány szerint a turista-adó „segítene felmutatni a turizmus valódi árát” – például

a keletkező szemetet,

azt, hogy parkolókra,

további gyalogutakra van szükség

és meg kell fizetni a strandok takarítását is.

„Egy család esetében a napi 1 fontos adó, egy egyhetes nyaralást 28 fonttal (azaz 12 ezer forinttal) drágítana meg. Kétlem, hogy a látogatók ezt nagyon megéreznék – mondta képviselőjük. A jobboldali UnHeard híroldal szerint viszont azt adóztatnák, hogy az ember „nem otthon alszik, például üzleti útra meg Edinburgh-ba”, vagy cége egy másik városban lévő irodáját látogatja meg. A kommentelők egy része szerint azonban Európában és Amerikában régóta létezik az adóforma és nem okoz akkora kárt, mint amivel egyesek riogatnak.