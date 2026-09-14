A kormány leállítja a budavári palota újjáépítését

A lap megkeresésére küldött válaszában a tárca emlékeztetett arra, hogy a kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann program és a budavári Palotanegyed megújítását célzó egyéb beruházások teljes körű felülvizsgálatát.

A vizsgálat kiterjed a folyamatban lévő fejlesztésekre, a vállalkozási szerződésekre, az engedélyezési és kivitelezési struktúrákra, valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosítására is.

A felülvizsgálat kormányhatározatban rögzített határideje szeptember 30., a munka jelenleg is folyamatban van – hívták fel a figyelmet.

A tárca megerősítette a Világgazdaság értesülését, miszerint a budavári palota A szárnyának kivitelezése nem folytatódik, a kivitelező ZÁÉV Építőipari Zrt. két hét határidőt kapott arra, hogy levonuljon az épületről. A KBM külön felhívta rá a figyelmet, hogy a ZÁÉV Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalat – áll a Világgazdaság cikkében.

A lapnak küldött válaszában a tárca rámutatott: az előző kormány úgy kötött szerződést, hogy a beruházáshoz szükséges fedezetet nem biztosította, emiatt a kivitelező akadályközlést jelentett még tavaly, az előző kormányzat idején, amit az el is fogadott, a jelenlegi megrendelés pedig rövidesen kifut.

Tehát valójában nem az új kormány állítja le a beruházást: az előző kormány eleve olyan szerződést kötött és olyan helyzetet teremtett, amely a fenti folyamatokat eredményezte – magyarázta a KBM.

A tárca annyit közölt, hogy a beruházás folytatására új közbeszerzést fognak kiírni. Hogy ez mikor esedékes, az a KBM válaszából nem derült ki – írták –, az viszont igen, hogy mindez már abban az új intézményi modellben történik meg, amelynek a kialakításáról szóló javaslat jelenleg is az Országgyűlés előtt van.

„A célunk ugyanakkor a jövőben is, hogy a Budai Vár kiemelkedő történeti és kulturális értékeinek megőrzése mellett minden folyamatban lévő és tervezett beruházás esetében megvizsgáljuk annak költségeit, indokoltságát, jövőbeni funkcióját és azt is, hogy miként szolgálhatja a lehető legjobban a közérdeket és a Budai Vár nyilvános hozzáférhetőségét” – zárult a Közlekedési és Beruházási Minisztérium válasza.