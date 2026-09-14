Magyar Péter napirend előtt a parlamentben: nyolc pont a gyermekvédelem megújításáért

Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök beszédével kezdte újabb kétnapos ülését az Országgyűlés, mielőtt kedden megválasztják az Alkotmánybíróság új tagjait, akik esküt is tesznek. A Házban szavaznak az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is.

Hétfőn tehát a kormányfő napirend előtti felszólalása A gyermekekért címet kapta.

Emlékeztetett, e héten 20 éves évfordulója lesz az őszödi beszéd kiderülésének, amikor mindenki szembesülhetett azzal, hogy a miniszterelnök elvtársai előtt beszélt arról, hogy reggel, éjjel, este hazudtak a választóknak, hogy ne derüljön ki az önkormányzati választásokig az ország valós állapota.

Magyar Péter 25 éves volt akkor, sokszor a lezárt Kossuth téren állt, Gulyás Gergellyel együtt jelentettek be tüntetéseket péntekről péntekre, és nagyapjával, Erőss Pállal alapította a Ne féljetek! mozgalmat.

Azóta is azt képviseli: hazudni, a legfontosabb kérdésekben az embereket félrevezetni, erre politikát alapozni nem szabad.

Ezen a ponton Forsthoffer Ágnes házelnök figyelmeztette Balla György fideszes képviselőt, hogy ne beszélgessen, vagy ha szeretne, menjen ki, Szentkirályi Alexandrával együtt.

Magyar Péter aztán azzal folytatta, Kötcsén a nyaralásból visszatért Orbán Viktor azt mondta, a kormányzásában nem voltak korrupt személyek, ami a patologikus hazudozás olyan szintje, amit Gyurcsány Ferenc csak irigykedve figyel.

Ekkor Magyar Péter maga függesztette fel beszédét, hogy Balla György is rá figyeljen.

Gyermekvédelem – a szökés volt a megoldás

Feldiézte: szombaton nyilvánosságra hozták a 200 oldalas gyermekvédelmi diagnózist, 100 órányi megrázó szakmai beszélgetés 500 szakemberrel, feltáró vallomások, a dokumentum összeállításáért köszönetet mondott a családügyi miniszter mellett Gyurkó Szilvia szakállamtitkárnak, a dokumentumból kiderül, az előző kormány az ellátást lezüllesztette, a férőhelyek kihasználása is ellehetetlenült, a nevelőszülői hálózatból pedig elveszett 2000 szakember, így a leginkább szükséget szenvedő fiatalok tömegei kallódtak el.

Mire való az állam, ha a legalapvetőbb kötelezettségeit sem képes teljesíteni? – tette fel a kérdést.

Az elhanyagolás mellett a visszaélések is súlyos problémát jelentettek szerinte, 2025-ben 1684 gyermekbántalmazást jegyeztek fel, 2 év alatt 2249 rendőrségi feljelentés született, naponta több mint 3 feljelentés jutott az állam- és gyermekotthonokra, miközben Orbán Viktor azt mondta: az állami gondozásban lévő gyerekek ellátása rendben van, vállalható; a valóság mindeközben az volt, hogy Bács-Kiskun megyében ételért vállaltak szexuális szolgáltatást.

Azt is mondta: egy 14-17 éves kamasz 358 napot tölt olyan intézményben, amely nem méltó az ő ellátására, 17 ezer gyermek meg is szökött az orbáni gyermekvédelemből jelentős részben, 800-an közülük azóta is szökésben vannak.

Az egyik, általuk megkérdezett szakember azt mondta, hogy a gyerekek számára tényleg az egyetlen észszerű megoldás a szökés volt.

Aztán egy egyévesnél kisebb csecsemő esetét idézte fel, aki mindenféle egészségügyi indok nélkül sínylődött kórházban, ez márpedig nem emberhez méltó élet, volt olyan csecsemő is, akit fél év után először toltak ki a napsütésre, „erre mondta azt az önök maffiafőnöke, hogy ez vállalható” – fordult a Fidesz felé Magyar Péter.

A kórházban hagyott, felejtett csecsemők ügyére pedig, mint felidézte, Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, „nem mi szültük őket, nem mi hagytuk ott őket”.

Rámutatott,

az Orbán-kormány saját maga rendelte meg az ellenőrzéseket, azonban azok eredményeit a fiókok mélyére süllyesztették.

„Önök pontosan tudták, hogy a rendszer a szakadék szélén áll, mégis a szőnyeg alá söpörték a problémát” – hangsúlyozta a kormányfő.

Felidézte, Fülöp Attila korábbi gondoskodáspolitikai államtitkár a saját testével akadályozta egykor a gyermekek karácsonyi megajándékozását, majd állami pénzen elszállíttatta a gyermekvédelmi intézménye bejáratánál elhelyezett ajándékokat.

A programpontok

Pintér Sándor Magyar Péter szerint maga is rendelt el vizsgálatokat, de ezek az eredmények sem láttak napvilágot; a kegyelmi ügy volt az a pont, amikor felszínre kerültek a tragédiák, az emberek ezt követően nem akartak cinkosságot vállalni a kormánnyal.

Megerősítette:

10 milliárd forintból elindul a gyermekvédelmi krízisprogram, eszközfejlesztés (3,4 milliárd forint) és béremelés jön. 6 milliárd megy szakmai programokra. Új férőhelyek jönnek létre a férőhelyekigények kielégítésére (120 hely). Létrehoznak egy 80 férőhelyes krízisellátót olyanoknak, akik folyamatos menekülésben vannak. Bentlakásos addiktológiai rehabilitációs központ is létrejön. 440 millió forintot különítenek el a serdülő lányok megvédésére. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai mobilcsapatokat állítanak fel. Másfél milliárd forint jut a szakemberek szupervíziójára is, nem hagyják magukra a szakemberekre. Felszámolják a kórházi csecsemősínylődést, bővítik a nevelőszülői hálózatot, növelik a babák lehetőségeit családba kerülésre.

Benyújtják a parlamentnek az új gyermekvédelmi javaslatot is, véget vetve a tehetetlenségnek.

Tilos lesz 18 éven aluliaknak pornográf tartalmat elérhetővé és népszerűsíthetővé tenni, amely kizsákmányolást is megjelenít, alkalmas a gyermek erölcsi fejlődésének súlyos károsítására.

Politikai-kereskedelmi hirdetések sem lesznek elérhetők gyermekek számára.

A gyámoknak 8 napon belül helyzetfelmérést kell készítenie, valamint intézkedési tervet.

Reményét fejezte ki, hogy sem fideszes, sem KDNP-s képviselő nem szavazza le a törvényjavaslatot.

Bérrendezés, tükörbe nézés

Havonta 80 órát túlóráznak szakemberek, mondta Magyar Péter. Hogy ez ne így legyen, kétlépcsős bérrendezés jön, az első lépcsőt novemberben, a másodikat januárban lépik meg.

Felidézte még: Balog Zoltán ma református püspök, egykori miniszter kezdeményezésére állami kitüntetésben részesítették a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját, Vásárhelyi Jánost, a felterjeszétsen Balog Zoltán és Orbán Viktor aláírása is szerepel.

Szerinte a nemzetek sorsa tele van félresiklásokkal, sérülésekkel, a kérdés az, hogyan nézünk szembe a bűnökkel, a traumákkal.

A gyermekvédelmi diagnózist közös nemzeti tükrünknek nevezte, amibe belenézni fáj és megrendítő, de az az erő, hogy nem fordítjuk el tekintetünket, mert a gyermeknek nincs második vagy harmadik gyermekkora.