ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.83
usd:
317.84
bux:
151689.26
2026. szeptember 14. hétfő Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Kecskeméten 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

„A lényegi kérdésekben igazunk volt” – Orbán Balázs tíz tételt tett közzé „Valóságpróba” címmel

Infostart

„Most kezdődik a valóság próbája. Két egymással összeegyeztethetetlen helyzetértékelés áll egymással szemben” – írja Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke a választási kampányt és az utána következett helyzetet illetően, és azt írja: „a lényegi kérdésekben igazunk volt”.

Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke írt egy összegzést saját internetes oldalán, mint fogalmaz, „Magyarország helyzetéről és a patrióta politika következő időszakáról”.

Orbán Balázs szerint „az országgyűlési választás lezárt egy kormányzati korszakot, de nem zárta le a Magyarország jövőjéről folyó vitát, és az erős, sikeres Magyarországért folytatott küzdelmet. Ellenkezőleg: most kezdődik a valóság próbája. Két egymással összeegyeztethetetlen helyzetértékelés áll egymással szemben. Mi azt mondjuk, hogy a veszélyek kora most kezdődik, és a háború, a blokkosodás, az energiabizonytalanság és Európa versenyképességi hanyatlása egyre szűkebb mozgásteret hagy a kis, nyitott országoknak. Azt mondjuk, hogy ebben a korszakban békére, stabilitásra, gazdasági szuverenitásra és többirányú külpolitikára van szükség. Az ellenfél azt ígérte, hogy elegendő lesz visszasimulni az európai középmértékbe, és ettől egyszerre megérkezik a pénz, a beruházás, a bizalom és a jólét. Néhány hónap után már látszik, hogy nem egyszerűen két kampányüzenet versenyzett, hanem két stratégia, két kormányzási kultúra és két világkép ütközik folyamatosan.”

Orbán Balázs tíz pontjának címe a következő, és ezek mindegyikét hosszabb írásban fejti ki:

1. Az elmúlt 16 év kormányzati állításait most a valóság ellenőrzi – és a lényegi kérdésekben igazunk volt

2. A világ egy nagyobb konfliktus előkészítésének szakaszába lépett

3. Az orosz-ukrán háború és Európa eszkalációs zsákutcája

4. Európa hanyatlása nem átmeneti, hanem strukturális folyamat

5. Magyarország stratégiai magányának veszélye

6. A geopolitikai fordulat már elérte az energiapiacot – a makromodellek még a múltat mérik

7. A baloldali kormányzási reflexek és a vagyonátrendezés tőkemenekülést indíthatnak el

8. Az önkény nem egy-egy elszigetelt túlkapás, hanem az épülő autoriter liberális rendszer építőkövei

9. A patrióta politika az egyetlen életképes alternatívája a mostani politikai rezsimnek

10. A következő évtized konzervatív stratégiája: AI, oktatás, munka, életforma, gazdaság és Európa

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „A lényegi kérdésekben igazunk volt” – Orbán Balázs tíz tételt tett közzé „Valóságpróba” címmel

fidesz

orbán balázs

patrióták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek

Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek

Ha egy gyereknek már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. Előkészítik a szociális ágazat kétlépcsős bérrendezését.
 

Magyar Péter: nyolcpontos tervet nyújt be a kormány a gyermekvédelmi rendszer megújítására

„Pont a kötcsei piknik napján?” – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

Magyar Péter: „csak azt kellett volna mondani, hogy bocsánat"

Kétnapos parlamenti ülés, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most még nagyon jó áron megveheted!

Kitörés előtt álló részvényt találtunk: most még nagyon jó áron megveheted!

Az elmúlt hetekben látványos fordulat bontakozott ki egy részvényben, ennek hatására pedig máris egy nagy kitörést várunk. Azoknak a befektetőknek, akik nem akarnak lemaradni a lehetőségről, kifejezetten érdemes most résen lenniük. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: nem semmi mennyiséget foglalt le belőle a NAV

Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: nem semmi mennyiséget foglalt le belőle a NAV

A pénzügyőrök az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyére tereltek ki egy magyar személyautót.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump criticises AI boss who called for slowdown and says only guardrail needed is a 'smart president'

Trump criticises AI boss who called for slowdown and says only guardrail needed is a 'smart president'

Stock markets fall in the US, Europe and Asia as Anthropic boss Dario Amodei says AI development should be slowed to "to reduce the risk that something goes seriously wrong".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 14. 17:06
„Eltűnik a polcokról a magyar zöldség, gyümölcs”: az árrésstop eltörlését kérik
2026. szeptember 14. 15:30
Pintér Sándor Wartburgjának lehet egy komoly hiányossága
×
×