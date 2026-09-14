„A lényegi kérdésekben igazunk volt” – Orbán Balázs tíz tételt tett közzé „Valóságpróba” címmel

Orbán Balázs, a Fidesz volt kampányfőnöke írt egy összegzést saját internetes oldalán, mint fogalmaz, „Magyarország helyzetéről és a patrióta politika következő időszakáról”.

Orbán Balázs szerint „az országgyűlési választás lezárt egy kormányzati korszakot, de nem zárta le a Magyarország jövőjéről folyó vitát, és az erős, sikeres Magyarországért folytatott küzdelmet. Ellenkezőleg: most kezdődik a valóság próbája. Két egymással összeegyeztethetetlen helyzetértékelés áll egymással szemben. Mi azt mondjuk, hogy a veszélyek kora most kezdődik, és a háború, a blokkosodás, az energiabizonytalanság és Európa versenyképességi hanyatlása egyre szűkebb mozgásteret hagy a kis, nyitott országoknak. Azt mondjuk, hogy ebben a korszakban békére, stabilitásra, gazdasági szuverenitásra és többirányú külpolitikára van szükség. Az ellenfél azt ígérte, hogy elegendő lesz visszasimulni az európai középmértékbe, és ettől egyszerre megérkezik a pénz, a beruházás, a bizalom és a jólét. Néhány hónap után már látszik, hogy nem egyszerűen két kampányüzenet versenyzett, hanem két stratégia, két kormányzási kultúra és két világkép ütközik folyamatosan.”

Orbán Balázs tíz pontjának címe a következő, és ezek mindegyikét hosszabb írásban fejti ki:

1. Az elmúlt 16 év kormányzati állításait most a valóság ellenőrzi – és a lényegi kérdésekben igazunk volt

2. A világ egy nagyobb konfliktus előkészítésének szakaszába lépett

3. Az orosz-ukrán háború és Európa eszkalációs zsákutcája

4. Európa hanyatlása nem átmeneti, hanem strukturális folyamat

5. Magyarország stratégiai magányának veszélye

6. A geopolitikai fordulat már elérte az energiapiacot – a makromodellek még a múltat mérik

7. A baloldali kormányzási reflexek és a vagyonátrendezés tőkemenekülést indíthatnak el

8. Az önkény nem egy-egy elszigetelt túlkapás, hanem az épülő autoriter liberális rendszer építőkövei

9. A patrióta politika az egyetlen életképes alternatívája a mostani politikai rezsimnek

10. A következő évtized konzervatív stratégiája: AI, oktatás, munka, életforma, gazdaság és Európa