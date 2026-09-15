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Görög Márta igazságügyi miniszter felszólal az alaptörvény tizenhetedik módosításának vitájában az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 7-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Alkotmánybírákat választ és dönt a dízeltámogatásról ma az Országgyűlés – itt a menetrend

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Alkotmánybírókat választhat és új törvényeket fogadhat el az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, továbbá a dízeltámogatással összefüggésben kedden az Országgyűlés. Megemelik a cigaretta jövedéki adóját, és döntenek a szakképzésben a kancellári rendszer megszüntetéséről is.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a demokrácia nemzetközi napjára történő megemlékezéssel kezdődik.

Az ENSZ Közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította szeptember 15-ét a demokrácia nemzetközi napjává.

A napirend előtti felszólalások után a határozathozatalok között

döntenek a képviselők a kancellári munkakört megszüntető szakképzési törvénymódosításáról.

Szavazás lesz

  • az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatról. A korábbi szabályozás hiányosságai miatt az Országgyűlés most egy új törvény elfogadásával igyekszik maradéktalanul megteremteni a múlt feltárásának alapjait.
  • A képviselők elfogadhatják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását,
  • továbbá a Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítását, amely egyebek mellett a testület elnökének megválasztására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Öt új alkotmánybírót is választhat az Országgyűlés,

miután négynek szeptember 1-jén már lejárt a mandátuma, egynek pedig novemberben fog. A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson választja meg az új alkotmánybírókat kilenc évre.

Kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés és kedden szavaz is az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről

és kapcsolódó törvények módosításáról.

A javaslat

  • a dízeltámogatás szabályai mellett
  • a dohánytermékek jövedékiadó-emelését is tartalmazza.

Ugyancsak kivételes eljárásban vitatja meg és még kedden szavaz is a parlament

  • az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény,
  • valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú törvényeknek a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását és jogharmonizációt célzó módosításáról, amely az informatikai fejlesztések csúszása miatt módosítja a jogszabályi rendelkezések hatályba lépését.

Általános vita lesz a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról szóló országgyűlési határozati javaslatról, amely közel hárommilliárd forint átcsoportosítását rendeli el a költségvetésben a már nem működő hivatal fejezetéből az Igazságügyi Minisztériumhoz.

Három előterjesztést is sürgősséggel tárgyalnak a képviselők.

  • Az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításával megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága koncessziókkal összefüggő feladat- és hatáskörei.
  • A kamarai tagságot ismét kötelezővé teszi az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítása, amely visszaállítja az orvoskamara 2023 előtti közfeladatait és jogosítványait is.
  • Szintén sürgősséggel tárgyalják az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosítását.

A preambulum szerint a javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteinek maradéktalan érvényesítése érdekében indokolt, hogy a javítóintézetek ismételten a gyermekvédelmi intézményrendszer részét képezzék.

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Kezdőlap    Belföld    Alkotmánybírákat választ és dönt a dízeltámogatásról ma az Országgyűlés – itt a menetrend

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Alkotmánybírákat választ és dönt a dízeltámogatásról ma az Országgyűlés – itt a menetrend

Alkotmánybírákat választ és dönt a dízeltámogatásról ma az Országgyűlés – itt a menetrend
Alkotmánybírókat választhat és új törvényeket fogadhat el az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról, továbbá a dízeltámogatással összefüggésben kedden az Országgyűlés. Megemelik a cigaretta jövedéki adóját, és döntenek a szakképzésben a kancellári rendszer megszüntetéséről is.
 

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