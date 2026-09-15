Alkotmánybírákat választ és dönt a dízeltámogatásról ma az Országgyűlés – itt a menetrend

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a demokrácia nemzetközi napjára történő megemlékezéssel kezdődik.
Az ENSZ Közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította szeptember 15-ét a demokrácia nemzetközi napjává.
A napirend előtti felszólalások után a határozathozatalok között
döntenek a képviselők a kancellári munkakört megszüntető szakképzési törvénymódosításáról.
Szavazás lesz
- az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatról. A korábbi szabályozás hiányosságai miatt az Országgyűlés most egy új törvény elfogadásával igyekszik maradéktalanul megteremteni a múlt feltárásának alapjait.
- A képviselők elfogadhatják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását,
- továbbá a Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítását, amely egyebek mellett a testület elnökének megválasztására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Öt új alkotmánybírót is választhat az Országgyűlés,
miután négynek szeptember 1-jén már lejárt a mandátuma, egynek pedig novemberben fog. A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson választja meg az új alkotmánybírókat kilenc évre.
Kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés és kedden szavaz is az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről
és kapcsolódó törvények módosításáról.
A javaslat
- a dízeltámogatás szabályai mellett
- a dohánytermékek jövedékiadó-emelését is tartalmazza.
Ugyancsak kivételes eljárásban vitatja meg és még kedden szavaz is a parlament
- az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény,
- valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú törvényeknek a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását és jogharmonizációt célzó módosításáról, amely az informatikai fejlesztések csúszása miatt módosítja a jogszabályi rendelkezések hatályba lépését.
Általános vita lesz a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról szóló országgyűlési határozati javaslatról, amely közel hárommilliárd forint átcsoportosítását rendeli el a költségvetésben a már nem működő hivatal fejezetéből az Igazságügyi Minisztériumhoz.
Három előterjesztést is sürgősséggel tárgyalnak a képviselők.
- Az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításával megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága koncessziókkal összefüggő feladat- és hatáskörei.
- A kamarai tagságot ismét kötelezővé teszi az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítása, amely visszaállítja az orvoskamara 2023 előtti közfeladatait és jogosítványait is.
- Szintén sürgősséggel tárgyalják az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosítását.
A preambulum szerint a javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteinek maradéktalan érvényesítése érdekében indokolt, hogy a javítóintézetek ismételten a gyermekvédelmi intézményrendszer részét képezzék.