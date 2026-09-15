Alkotmánybírákat választ és dönt a dízeltámogatásról ma az Országgyűlés – itt a menetrend

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor a demokrácia nemzetközi napjára történő megemlékezéssel kezdődik.

Az ENSZ Közgyűlés 2007-ben a demokratizálódás elősegítését, az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította szeptember 15-ét a demokrácia nemzetközi napjává.

A napirend előtti felszólalások után a határozathozatalok között

döntenek a képviselők a kancellári munkakört megszüntető szakképzési törvénymódosításáról.

Szavazás lesz

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatról. A korábbi szabályozás hiányosságai miatt az Országgyűlés most egy új törvény elfogadásával igyekszik maradéktalanul megteremteni a múlt feltárásának alapjait.

A képviselők elfogadhatják az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítását,

továbbá a Magyarország Alaptörvényének tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosítását, amely egyebek mellett a testület elnökének megválasztására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Öt új alkotmánybírót is választhat az Országgyűlés,

miután négynek szeptember 1-jén már lejárt a mandátuma, egynek pedig novemberben fog. A parlament a képviselők kétharmadának szavazatával, titkos szavazáson választja meg az új alkotmánybírókat kilenc évre.

Kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés és kedden szavaz is az üzemanyag-áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokkal összefüggő intézkedésekről

és kapcsolódó törvények módosításáról.

A javaslat

a dízeltámogatás szabályai mellett

a dohánytermékek jövedékiadó-emelését is tartalmazza.

Ugyancsak kivételes eljárásban vitatja meg és még kedden szavaz is a parlament

az egyes adótörvények adminisztrációt csökkentő és jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvény,

valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú törvényeknek a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását és jogharmonizációt célzó módosításáról, amely az informatikai fejlesztések csúszása miatt módosítja a jogszabályi rendelkezések hatályba lépését.

Általános vita lesz a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról szóló országgyűlési határozati javaslatról, amely közel hárommilliárd forint átcsoportosítását rendeli el a költségvetésben a már nem működő hivatal fejezetéből az Igazságügyi Minisztériumhoz.

Három előterjesztést is sürgősséggel tárgyalnak a képviselők.

Az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításával megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága koncessziókkal összefüggő feladat- és hatáskörei.

A kamarai tagságot ismét kötelezővé teszi az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítása, amely visszaállítja az orvoskamara 2023 előtti közfeladatait és jogosítványait is.

Szintén sürgősséggel tárgyalják az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosítását.

A preambulum szerint a javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteinek maradéktalan érvényesítése érdekében indokolt, hogy a javítóintézetek ismételten a gyermekvédelmi intézményrendszer részét képezzék.