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Magyar Péter miniszterelnök (b) és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter éles üzenetben közölte, miért nem beszél napirend előtt

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ELŐZMÉNYEK

Nem szólal fel az Országgyűlés mai ülése előtt Magyar Péter miniszterelnök.

„Most először nem lesz napirend előtti felszólalásom a Parlamentben. Tegnap, miközben gyermekek bántalmazásáról és éheztetéséről beszéltem, az ellenzéki képviselők rajzolgattak, nevetgéltek és olvastak. Ilyen embereknek nincs miről beszélni” – írta a Facebook-oldalán Magyar Péter minsizterelnök.

Hétfőn az Országgyűlésben szokás szerint óriási szócsata volt napirend előtt, Forsthoffer Ágnes házelnöknek többször is rendre kellett utasítania a bekiabáló ellenzéki képviselőket, de Magyar Pétert is, amikor például a miniszterelnök odament Rétvári Bence KDNP-frakcióvezetőhöz (képünkön), és odatette elé az asztalra a gyermekvédelmi jelentést, amiről napirend előtt beszélt. A kormányfő már tegnap a parlamentben is sérelmezte, hogy miközben súlyos adatokat és tényeket sorol az összeomlás szélén álló gyermekvédelmi rendszerről, az ellenzék nem veszi komolyan a témát.

Ma az Országgyűlés új alkotmánybírókat választ, döntenek az ügynökaktákról, a szakképzésben a kancellári rendszer megszüntetéséről, a dízeltámogatásról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter éles üzenetben közölte, miért nem beszél napirend előtt

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Magyar Péter éles üzenetben közölte, miért nem beszél napirend előtt

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