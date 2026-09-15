Magyar Péter éles üzenetben közölte, miért nem beszél napirend előtt

„Most először nem lesz napirend előtti felszólalásom a Parlamentben. Tegnap, miközben gyermekek bántalmazásáról és éheztetéséről beszéltem, az ellenzéki képviselők rajzolgattak, nevetgéltek és olvastak. Ilyen embereknek nincs miről beszélni” – írta a Facebook-oldalán Magyar Péter minsizterelnök.

Hétfőn az Országgyűlésben szokás szerint óriási szócsata volt napirend előtt, Forsthoffer Ágnes házelnöknek többször is rendre kellett utasítania a bekiabáló ellenzéki képviselőket, de Magyar Pétert is, amikor például a miniszterelnök odament Rétvári Bence KDNP-frakcióvezetőhöz (képünkön), és odatette elé az asztalra a gyermekvédelmi jelentést, amiről napirend előtt beszélt. A kormányfő már tegnap a parlamentben is sérelmezte, hogy miközben súlyos adatokat és tényeket sorol az összeomlás szélén álló gyermekvédelmi rendszerről, az ellenzék nem veszi komolyan a témát.

Ma az Országgyűlés új alkotmánybírókat választ, döntenek az ügynökaktákról, a szakképzésben a kancellári rendszer megszüntetéséről, a dízeltámogatásról és a dohánytermékek jövedéki adójának emeléséről is.