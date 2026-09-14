Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

Az Alkotmánybíróság (Ab) újragondolását és újraépítését nevezte a következő időszak legfőbb feladatának Ligeti Miklós, a testületbe a Tisza Párt által jelölt büntetőjogász az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán hétfőn.

Ligeti Miklós jogvédő, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója úgy fogalmazott, jelenleg egy „foglyul ejtett Alkotmánybírósággal” állnak szemben, amely sok esetben nem jogállami irányban, gyenge érvanyaggal, nem az elesettek oldalán állva működött. Vissza kell adni a testület méltóságát - jelentette ki, hozzátéve, hogy ebben ő segíteni tudna, mivel az elmúlt 14 évben tapasztalatot szerzett abban, milyen, amikor a hatalom nem tartja tiszteletben a jogszabályokat.

Az Alkotmánybíróság (Ab) iránti bizalom visszaállításában a hiteles és független tagokat tartja a legfontosabbnak Orosz Árpád Gábor, a testületbe a Tisza Párt által jelölt jogász.

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán hétfőn Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, a Szegedi Tudományegyetem oktatója kiemelte, hogy szerinte megalapozott bírói döntés csak valódi szakmai vitában alakulhat ki, ugyanakkor a döntések során fontos egy-egy ügy körülményeinek, összefüggésinek ismeretét, és a döntések következményeinek mérlegelését.

Orosz Árpád Gábor elmondta, azt vallja, hogy mindig a törvény betűje mögé kell nézni, „lelket kell lehelni” a szavakba, ugyanakkor tisztán kell látni a kereteket, senki sem lehet önkényes jogfejlesztő.

A sikeres alkotmányos átalakulás bizonyítékának, és nem kudarcnak tekintené egy törvény megsemmisítését alkotmánybíróként Chronowski Nóra, a testületbe a Tisza Párt által jelölt alkotmányjogász.

Chronowski Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán az alkotmányosság legfőbb értékének a demokratikus jogállamot és az emberi méltóságot nevezte, amelyek mentén értelmezni kell szerinte az alkotmányt. Fontosnak tartja továbbá az egyének, kisebbségek, sérülékeny csoportok védelmét, és az alkotmányjogi panaszok kivizsgálását. A testületet egy vitatkozó, érvelő közösségként képzeli el, ehhez azonban a testület szakmai legitimációjának erősödésére van szükség - értékelt.

Egy bíró számára nincs felemelőbb és megtisztelőbb feladat annál, mint hogy a Sólyom László rendszerváltó Alkotmánybírósága által megteremtett magyar alkotmányosság joggyakorlatát újraélesztheti – mondta Kovács András György, a Tisza Párt alkotmánybírójelöltje az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán hétfőn.

A jelölt hozzátette: az Alkotmánybíróság a joggyakorlatot továbbfejlesztheti annak érdekében, hogy egy hosszú távon is működő, konszolidált, demokratikus jogállam legyen Magyarországon. Kovács András György szakmai pályafutásáról szólva kiemelte, három évtizedet töltött az igazságszolgáltatásban, jelenleg a Kúria tanácsvezető bírája, emellett egyetemi karriert is épített. Azt mondta nagy tapasztalatot szerzett abban, hogy hogyan kell a nemzetközi jogot - elsősorban az Európai Emberjogi Egyezményt -, az európai uniós jogot és az alaptörvényt összhangban alkalmazni. Kérdésre válaszolva közölte, nem vonódott be a politikába, a feltételezést is sértésnek nevezte.

Az alkotmányos párbeszéd hívének vallotta magát Szomora Zsolt, a Tisza Párt egyik alkotmánybírójelöltje az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán hétfőn.

A Szegedi Egyetem professzora, büntetőjogász hozzátette: a hatalmi ágak megosztását nem szembeállításként, hanem az alkotmányos párbeszéd tereként kell megközelíteni. Ez alapvetés a többszintű európai alkotmányos gondolatban, és alapvetés kell, hogy legyen a belső alkotmányos megközelítésben is - mondta Szomora Zsolt. Szerinte a konfliktusalapú logikának, ami az Alkotmánybíróság megsemmisítő döntéseit intézményi konfliktusként közelíti meg, a jogállamot gyengítő hatásai lehetnek, míg az alkotmányos párbeszéd arra kényszeríti a közhatalmi ágak képviselőit, hogy egymásra reflektáljanak, és így építsék tovább az alkotmányos államot. Fontosnak nevezte, hogy szakjogászok is legyenek az Alkotmánybíróság tagjai között.

A nemzeti vagyon elherdálásának megakadályozása érdekében a Szent Korona-tanhoz való visszatérést szorgalmazta Laky-Takács Péter, a Mi Hazánk egyik alkotmánybírójelöltje az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán hétfőn.

Laky-Takács Péter volt bíró és diplomata úgy vélekedett, súlyos baj, ha csak múzeumi tárgyként kezelik a Szent Koronát, inkább vissza kellene térni ahhoz a megközelítéshez, amely minden hatalom és tulajdon forrásának azt tekinti. Kiemelte, munkája során mindig arra törekedett, hogy egy jogvita során a problémára mindkét fél számára elfogadható és szakmailag érthető megoldást találjon, munkáját pedig az emberek hasznára szeretné fordítani.

Az Alkotmánybíróság (Ab) akkor jár el helyesen, ha tartózkodik az aktivizmustól – mondta Szmodis Jenő, a Mi Hazánk egyik alkotmánybírójelöltje az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán hétfőn.

Szmodis Jenő jogtudós, egyetemi oktató szerint a testületnek feladata az alkotmányos szemlélet alakítása széles társadalmi körben, valamint az alkotmányos kultúra megőrzése. Egy alkotmánybírónak szem előtt kell tartania a hazai jogrendszer sajátos kultúráját és annak többgyökerűségét, ugyanakkor a római kultúra hagyományát is, és fontos előmozdítani az Európai Unióval az együttműködést - fejtette ki. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az alkotmányos párbeszéd a nemzetállam és az EU között nem vezethet önfeladáshoz, de az észszerű, jogszerű és elvszerű kompromisszumoktól nem szabad elzárkózni.

Azért kell új alkotmánybírákat választani, mert a Tisza-többség módosította az Alaptörványt, így a 70. évüket betöltött bíráknak, köztük POlt Péter elnöknek is lejárt a mandátumuk.

Kedden választják meg az új alkotmánybírákat Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök beszédével kezdi újabb kétnapos ülését az Országgyűlés. Kedden megválasztják az Alkotmánybíróság új tagjait, akik esküt is tesznek. Szavaznak az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról is.

(Nyitóképünkön: Ligeti Miklós jogvédõ, büntetõjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. szeptember 14-én)