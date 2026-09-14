Magyar Péter: „csak azt kellett volna mondani, hogy bocsánat”

Magyar Péter viszonválaszában azzal kezdte: „milyen érdekes, hogy ha a gyermekvédelemről van szó, Bóka János és Rétváry Bence sem használta ki a 8 perces időkeretüket. Pedig csak annyit kellett volna mondaniuk: bocsánat.”

A kormányfő üdvözölte a Mi Hazánk frakcióvezetőjének, Toroczkai Lászlónak gyermekvédelmet támogató szavait. De azt hangsúlyozta: jelenleg jóval több gyermek vár örökbefogadó szülőkre, mint amennyi örökbefogadó szülő van.

Magyar Péter kiemelte: sok roma származású gyermek vár örökbefogadásra, akiket jóval kevesebben szeretnének hazavinni, sőt beteg gyerekek is sokszor hosszú évekre ott maradnak az otthonokban.

„Lehet, hogy ezek a gyerekek szerhasználók lesznek, elszöknek, miközben ön azt hangsúlyozza, hogy ki fogadhat örökbe és ki nem” – hangsúlyozta Magyar Péter. A kormányfő leszögezte: meg kell kérdezni a szakembereket ebben a kérdésben. Hozzátette: nem szégyen tájékozódni és sajnálja, hogy Rétvári Bence és Bóka János ezekre a dolgokra nem reagált.

Magyar Péter arról is szólt: Toroczkai László nehezményezte, hogy a Tisza nem támogatta alkotmánybírói jelöltjeiket.

„Jelöltek olyat is, aki megjelent a kötcsei pikniken, sőt olyan embert, aki maga sem gondolta komolyan, vagy a NER részese volt” – fogalmazott a kormányfő, aki hozzátette: a Tisza nem egyedül, hanem a többi párttal közösen szeretne alkotmányt írni.

Magyar Péter a 2006-os erőszakos eseményekkel kapcsolatban elmondta: ő ugyanaz az ember, mint akkor volt, nem változott. „Mi az önkény ellen tüntettünk, de nem ugyanazok ellen, mint önök” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Augusztus 20-a kapcsán Magyar Péter kiemelte, hogy meghívásos pályázat volt a lebonyolításra az idő rövidsége miatt.

Bóka János és Rétvári Bence felszólalására azt mondta a miniszterelnök: nagyon sajnálja, hogy nem használták ki a 8-8 perces időkeretüket.

„Balog Zoltán javasolta Orbán Viktornak, hogy ezt a pedofil rémet tüntessék ki" – fogalmazott Magyar Péter, aki megkérdezte Rétvári Bencétől: miért nem tudnak bocsánatot kérni? Ezt követően javasolta, hogy olvassák el a gyermekvédelmi jelentést.

Bóka Jánosról, a Fidesz frakcióvezetőjéről szólva kiemelte: „folyamatosan rajzokat adogatnak egymásnak és a telefonjukat nézik, amíg itt a gyermekvédelemről van szó, súlyos konkrétumokat sorolok, beterjesztünk egy törvéynjavaslatot is. Önöknek nem azért fizetnek milliókat a mayar választók, hogy ezt tegyék.”

Majd Magyar Péter a védett árakról szólva szembesítette Bóka Jánost azzal, hogy a Fidesz kormány alatt sokszor magasabb volt a gázolaj ára, mint most.

„Azt terjeszik, hogy a V4-ek országaiban nálunk a legdrágább az üzemanyag. Olyan ábrákat terjesztenek az interneten, ami nettó hazugság” – fogalmazott Magyar Péter, majd számokat sorolt fel. Viszonválasza végén újra sérelmezte, hogy a gyermekvédelem ügyeiben elmondott konkrétumokra semmit nem reagált sem a Fidesz, sem a KDNP.