Magyar Péter: „nálunk a legalacsonyabb a dízel és a benzin ára a V4 országok között”

A Mi Hazánk frakcióvezetője, Toroczkai László négypontos javaslatot tett a dízelárak leszorítása érdekében.

Szerinte védett üzemanyagárra van szükség, mert onnantól kezdve akkor a nagy piaci kereskedők viselik a terhet, nem pedig az adófizetők.

A képviselő az importőröket ellátásra kötelezné. Mint mondta: „ezt Önök jogszabállyal, kétharmaddal meg tudják tenni.”

Harmadik elem szerinte a kis kutak védelme, „például a kiskereskedelmi árrés kötelező emelésével, és a negyedik ez lesz önöknek a legnehezebb, mert nincs önálló külpolitikájuk. Most nem a lovak visszaszerzésére gondolok a brit királyi udvartól, hanem például azonnali tárgyalás az oroszokkal extra forrásokra. Ha önök a magyar érdek szerint alakítanák a külpolitikát, akkor ezt megtehetnék, ám mivel kiszolgálják a brüsszeli akaratot, ezért ezt nem tehetik meg, és ennek az árát a magyarok fogják fizetni.”

Magyar Péter miniszterelnök szerint Toroczkai László visszasírja a KGST-t.

A kormányfő kiemelte: „bármit is hazudnak a fideszes és KDNP-s képviselők, jelenleg Magyarországon az egész Európai Unióban a 25-26. helyen vagyunk, tehát szinte itt a legalacsonyabb, még ha magas is a dízel és a benzinár.”

Toroczkai Lászlónak címezve elmondta:

„ön pontosan tudja, hogy nem lehet senkit importra kötelezni, abban a pillanatban, hogy ha levinnénk 50-60-70 forinttal a dízel árát, akkor megszűnne az import Magyarországra, és azonnal ellátási problémák keletkeznének.

Tudom, hogy önnek van sok konteója, de abban bíztam, hogy káoszt és összeomlást nem szeretne a magyar emberekre, nem szeretne üzemanyaghiányt hozni, de ezek szerint tévedtem.”

Magyar Péter kiemelte: miután tegnap elmondták a számokat, hogy 825 forint volt, meg 750 forint volt a dízel, „a Fidesz idején nem hallottam akkor önt fölszólalni, és folyamatosan védett árat követelni. Ezek után hazamentek a fideszes képviselők, a rajzolgatást kipihenni, a nevetgélést kipihenni, és újra kirakták ugyanazokat a hazug ábrákat. Szalai Piroska képviselő asszony, aki most nincs itt, ő ugyanazt elnyomta, hogy a V4-eknél Magyarországon a legmagasabb az ár, miközben Magyarországon a V4 országok között a legalacsonyabb dízel és a benzin ára.”

Magyar Péter úgy véli, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz egyesülhetne, hiszen Toroczkai László mostanában a nagyobbik ellenzéki párt érveit használja az országgyűlési vitákban.