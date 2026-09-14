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Csorba László, a Budapesti Történeti Múzeum fõigazgatója beszédet mond a múzeum Eltûnt épületek hírmondói - Középkori szakrális emlékek a fõváros területérõl címû idõszaki kiállításának megnyitóján 2026. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Középkori szakrális emlékek Budapest területéről

Infostart / MTI

A főváros területéről származó középkori szakrális emlékekről nyílt időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) Vármúzeumában hétfőn.

Az Eltűnt épületek hírmondói — Középkori szakrális emlékek a főváros területéről című időszaki kiállítás a 2007 óta évente megrendezett Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódik – mondta el a tárlatot megnyitó Takács Imre művészettörténész, hozzátéve: megújult a múzeum állandó tárlata is.

A kiállítás kőfaragványok, díszítőelemek, falképtöredékek és egyéb régészeti leletek segítségével Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját mutatja be.

Az időszaki kiállítás október 25-ig látható.

A közönséget Csorba László főigazgató köszöntötte, a tárlatokat Takács Ágoston régész, muzeológus, a Középkori Kőtár gyűjteményvezetője és Terei György régész, muzeológus, a Középkori Főosztály vezetője mutatta be.

Terei György elmondta, hogy a BTM minden évben részt vesz az Ars Sacra Fesztiválon, idén egy pop-up tárlattal kedveskednek a látogatóknak. Azokat a szakrális emlékeket, pici kis tárgyakat mutatják be, amelyek személyekhez köthetők, sírból vagy egyéb régészeti környezetből kerültek elő, s a vallásossághoz kapcsolódnak.

Hozzátette: ezek a tárgyak túlmutatnak önmagukon, mindegyiknek története van. Példaként említett egy 12-13. századból származó keresztet, a kis agyagszobrokat és a zarándokjelvényeket.

Takács Ágoston emlékeztetett, hogy az eredeti állandó kiállítást Végh András rendezte, s az ő nyomdokain haladva próbálták felújítani. A tárlat több mint 14 helyszínt mutat be kronológikusan és helyszínekre fókuszálva, s időrendben haladva elsőként az óbudai Szent Péter-prépostság faragványai is láthatók - tette hozzá.

Az állandó kiállítás az Árpád-kortól Buda török elfoglalásáig követi nyomon a főváros középkori építészetének változásait. A látogatók megismerhetik többek között a Sándor-palota alatt feltárt, egykori ferences kolostor emlékeit, a budai domonkos kolostor és a zsidó közösség korai zsinagógájának maradványait, a Mátyás-templom 13–14.századi faragványait.

A szakrális épületek mellett az egykori óbudai királyi vár, a nyéki vadászkastély és más jelentős reneszánsz épületek maradványai is láthatók a tárlaton.

Budapest, 2026. szeptember 14. Takács Ágoston régész, múzeológus, a Középkori kõtár gyûjteményvezetõje, a kiállítás kurátora (b) és Terei György régész, muzeológus, a Középkori fõosztály vezetõje, a kiállítás kurátora (j) tárlatvezetést tart a Budapesti Történeti Múzeum Eltûnt épületek hírmondói - Középkori szakrális emlékek a fõváros területérõl címû idõszaki kiállításának megnyitóján 2026. szeptember 14-én. MTI/Kovács Márton
Takács Ágoston régész, múzeológus, a Középkori kõtár gyûjteményvezetõje, a kiállítás kurátora (b) és Terei György régész, muzeológus, a Középkori fõosztály vezetõje, a kiállítás kurátora (j) tárlatvezetést tart a Budapesti Történeti Múzeum Eltûnt épületek hírmondói - Középkori szakrális emlékek a fõváros területérõl címû idõszaki kiállításának megnyitóján 2026. szeptember 14-én. MTI/Kovács Márton
Budapest, 2026. szeptember 14. A XII. századból származó édesvizi mészkõbõl faragott dombormû töredéke az óbudai Szent-Péter-templomból a Budapesti Történeti Múzeum Eltûnt épületek hírmondói - Középkori szakrális emlékek a fõváros területérõl címû idõszaki kiállításának megnyitóján 2026. szeptember 14-én. MTI/Kovács Márton
A XII. századból származó édesvizi mészkõbõl faragott dombormû töredéke az óbudai Szent-Péter-templomból a Budapesti Történeti Múzeum Eltûnt épületek hírmondói - Középkori szakrális emlékek a fõváros területérõl címû idõszaki kiállításának megnyitóján 2026. szeptember 14-én. MTI/Kovács Márton
Budapest, 2026. szeptember 14. Kiállítási darabok a Budapesti Történeti Múzeum Eltûnt épületek hírmondói - Középkori szakrális emlékek a fõváros területérõl címû idõszaki kiállításán 2026. szeptember 14-én. A Szentháromság-téren fellelt, XII. században készült bronz Korpusz (b1), a II. kerületi Bécsi-úton fellelt XIII. századból származó aranyozott bronz Apostolfigura körmeneti keresztrõl (b2), az I. kerületi Szalag utcában fellelt XIII. századi bronz Apostolfigura körmeneti keresztrõl (b3), az I. kerületi Corvin téren fellelt XIII. századi bronz Apostolfigura (b4). MTI/Kovács Márton
Kiállítási darabok a Budapesti Történeti Múzeum Eltûnt épületek hírmondói - Középkori szakrális emlékek a fõváros területérõl címû idõszaki kiállításán 2026. szeptember 14-én. A Szentháromság-téren fellelt, XII. században készült bronz Korpusz (b1), a II. kerületi Bécsi-úton fellelt XIII. századból származó aranyozott bronz Apostolfigura körmeneti keresztrõl (b2), az I. kerületi Szalag utcában fellelt XIII. századi bronz Apostolfigura körmeneti keresztrõl (b3), az I. kerületi Corvin téren fellelt XIII. századi bronz Apostolfigura (b4). MTI/Kovács Márton
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Kezdőlap    Kultúra    Középkori szakrális emlékek Budapest területéről

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