Középkori szakrális emlékek Budapest területéről

Az Eltűnt épületek hírmondói — Középkori szakrális emlékek a főváros területéről című időszaki kiállítás a 2007 óta évente megrendezett Ars Sacra Fesztivál programjához kapcsolódik – mondta el a tárlatot megnyitó Takács Imre művészettörténész, hozzátéve: megújult a múzeum állandó tárlata is.

A kiállítás kőfaragványok, díszítőelemek, falképtöredékek és egyéb régészeti leletek segítségével Budapest középkori épített örökségét és szakrális tárgyi kultúráját mutatja be.

Az időszaki kiállítás október 25-ig látható.

A közönséget Csorba László főigazgató köszöntötte, a tárlatokat Takács Ágoston régész, muzeológus, a Középkori Kőtár gyűjteményvezetője és Terei György régész, muzeológus, a Középkori Főosztály vezetője mutatta be.

Terei György elmondta, hogy a BTM minden évben részt vesz az Ars Sacra Fesztiválon, idén egy pop-up tárlattal kedveskednek a látogatóknak. Azokat a szakrális emlékeket, pici kis tárgyakat mutatják be, amelyek személyekhez köthetők, sírból vagy egyéb régészeti környezetből kerültek elő, s a vallásossághoz kapcsolódnak.

Hozzátette: ezek a tárgyak túlmutatnak önmagukon, mindegyiknek története van. Példaként említett egy 12-13. századból származó keresztet, a kis agyagszobrokat és a zarándokjelvényeket.

Takács Ágoston emlékeztetett, hogy az eredeti állandó kiállítást Végh András rendezte, s az ő nyomdokain haladva próbálták felújítani. A tárlat több mint 14 helyszínt mutat be kronológikusan és helyszínekre fókuszálva, s időrendben haladva elsőként az óbudai Szent Péter-prépostság faragványai is láthatók - tette hozzá.

Az állandó kiállítás az Árpád-kortól Buda török elfoglalásáig követi nyomon a főváros középkori építészetének változásait. A látogatók megismerhetik többek között a Sándor-palota alatt feltárt, egykori ferences kolostor emlékeit, a budai domonkos kolostor és a zsidó közösség korai zsinagógájának maradványait, a Mátyás-templom 13–14.századi faragványait.

A szakrális épületek mellett az egykori óbudai királyi vár, a nyéki vadászkastély és más jelentős reneszánsz épületek maradványai is láthatók a tárlaton.

Takács Ágoston régész, múzeológus, a Középkori kõtár gyûjteményvezetõje, a kiállítás kurátora (b) és Terei György régész, muzeológus, a Középkori fõosztály vezetõje, a kiállítás kurátora (j) tárlatvezetést tart a Budapesti Történeti Múzeum Eltûnt épületek hírmondói - Középkori szakrális emlékek a fõváros területérõl címû idõszaki kiállításának megnyitóján 2026. szeptember 14-én. MTI/Kovács Márton

A XII. századból származó édesvizi mészkõbõl faragott dombormû töredéke az óbudai Szent-Péter-templomból a Budapesti Történeti Múzeum Eltûnt épületek hírmondói - Középkori szakrális emlékek a fõváros területérõl címû idõszaki kiállításának megnyitóján 2026. szeptember 14-én. MTI/Kovács Márton