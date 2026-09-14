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Újabb 61 ponton jönnek a digitális menetrendi táblák Budapesten
Nyitókép: bkk.hu

Lapozható, mindig friss elektronikus menetrendek kerülnek ki 61 BKK-megállóba

Infostart

Szeptemberben 61 budapesti megállóban helyezik ki az új, digitális menetrendi táblákat, amelyek valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Egyszerre kétféle rendszert is tesztelnek, és a BKK kéri az utasok véleményét is.

Az első digitális táblák telepítését hétfőn kezdi meg a BKK a Rákóczi út tengelyén, Zugló vasútállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, az Urániánál és az Astoriánál – írja a BKK a holnapján

A telepítés szeptember végéig folyamatosan zajlik, a kétéves teszt során összesen 61 megállóban működnek majd ilyen eszközök – tették hozzá.

Megjegyezték, hogy az e-papír technológia különlegessége, hogy

a fekete-fehér kijelző nagy kontrasztú, jól olvasható, miközben kevés energiát fogyaszt.

A digitális menetrendi táblák napelemmel vagy tölthető akkumulátorral működnek, ezért nincs szükség arra, hogy a telepítésükhöz elektromos hálózatot építsenek ki.

Az évtizedek óta jól ismert papír alapú menetrendnek sok ellensége van: letépik, lefestik, az UV- és napsugárzás miatt fakul, összematricázzák, a lapokat védő plexiket összekarcolják, emellett kevés információ fér rá. Az e-papír viszont ezek közül jó néhányat maga mögött hagyhat. Budapest most kipróbálja, hogyan válhat be a technológia a mindennapi utazásban.

A fejlesztés egyik legnagyobb előnye, hogy a megállóhelyi tájékoztatás gyorsabbá és rugalmasabbá válhat. A jelenlegi menetrendeket és tájékoztatókat ugyanis eddig csak helyszíni munkával lehetett lecserélni, míg

a digitális menetrendi táblák tartalma központilag, online frissíthető.

Így egy menetrendváltozás vagy új utazási információ megjelenítéséhez nem szükséges minden alkalommal munkatársakat küldeni az adott megállóba.

Az e-papír technológia azonban nem egyszerűen a hagyományos menetrend digitális változata.

Az eszközök a megállót érintő járatok valós idejű indulásait, valamint az aktuális forgalmi információkat és zavarokat is megjelenítik,

ezért funkciójukat tekintve egyfajta „mini FUTÁR-kijelzőként” is működnek.

Az utasok a kijelzőn található gombok segítségével lapozhatnak a különböző információk között.

A megállókban megszokott információk tehát nem tűnnek el, a cél az, hogy az olykor több különálló tájékoztatóból álló „táblaerdő” helyett egyetlen, egységes digitális felületen legyenek elérhetők.

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Kezdőlap    Belföld    Lapozható, mindig friss elektronikus menetrendek kerülnek ki 61 BKK-megállóba

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