Horn Gábor: Orbán Viktor érzi a veszélyt, de kevés eszköz van a kezében

Turbulens hétvégén van túl a magyar belpolitika, de mostanában ehhez vagyunk hozzászokva.

Orbán Viktor épp akkor tért vissza a közéletbe a kötcsei találkozón,

amikor Magyar Péter ismertette a kormány gyermekvédelmi helyzetértékelését, és bejelentette az új terveket, többek között egy nagyarányú béremelést.

Magyar Péter Veszprémben újabb országjárásba kezdett.

A különbség Magyar Péter és Orbán Viktor világa között

Nem nagyon van politika, illetve feszültségek nélküli hétvégénk Horn Gábor szerint sem. A Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke az InfoRádióban elmondta, egy vártnál önreflektívebb miniszterelnök jelent meg Veszprémben, és egy önmagával nem annyira szigorú Orbán Viktor, aki véleménye szerint önreflexióra továbbra is képtelen.

„A külsőségekben való különbség nagyon látványos: ha valaki belenéz ebbe a kötcsei és a veszprémi eseménybe jól látja azt, hogy milyen ez a két Magyarország, Kötcsén egy teljesen lezárt falu egy párt, holdudvara és elnöke kedvéért, zárt kapuk. Új elem volt Orbán Viktornál, hogy nem libsizett, hanem újkomcsizott” – említette, hozzátéve, „az az Orbán Viktor szól így, aki eddig a keleti diktatúrákkal barátkozott.” Régi elem volt viszont Horn Gábor szerint – és már a volt kormányfő HírTV-interjújában is előkerült –, hogy „brüsszelezés, sorosozás is van, hazaárulózás, új gyarmatosításozás”, vagyis folytatódik az Európa-ellenes politika a Fidesznél. Ebből Horn Gábor szerint az következik, hogy „Orbán Viktor nem érti, hogy mi történt vele és a Fidesszel tavasszal”, ezért az elemző szerint nincs az ajánlatának fogadókészsége.

Magyar Péter eközben türelmet kért. Horn Gábor erről azt mondta: a miniszterelnök jól érzi, hogy nagyok az elvárások, de szerinte időnként túlzó a türelmetlenség vele szemben, mert ha „rendszerváltás van”, akkor annak végigviteléhez idő kell, nem egy csapásra történik minden.

„Emberinek láttam ezeket a gesztusokat. Nyilván nagyon tudatos ez Magyar Péter részéről, de mégiscsak annak a projektnek a továbbépítése, hogy ő az emberek közül való, nem fölöttük lebeg vagy fekete autókkal jár-kel, esendő emberként el tudja mondani, hogy fognak hibázni. Ez olyan elem, ami segíthet abban, hogy a szavazóbázisa megmaradjon” – vélekedett.

Szerinte példátlan, hogy ilyen hosszú ideig ennyire masszív egy kormányra kerülő párt kétharmados támogatottsága. Mint mondta, kellenek is a gesztusok a kormányfő részéről, amíg meg nem oldódnak az eddig nem kezelt problémák; egy csomó minden nem is tőle függ most, hanem a világpolitikától és a nemzetközi helyzettől, és sem Ukrajnában, sem a Közel-Keleten nem a megoldás irányába hatnak a dolgok.

Az is meglepte Horn Gábort, hogy még mindig mekkora az érdeklődés Magyar Péter személyes megjelenése iránt,

az iránt, hogy az emberek között végigmenjen egy magyar zászlót lengetve, szóba lehet vele állni, szelfizni vele – ez közelebb hozza a politikát azokhoz, akik máshoz voltak szokva a korábbi években.

Ha nem lesz gazdasági fejlődés, a Tisza bajban lesz

Hogy mi rejt nagyobb kockázatot a Tisza Pártra nézve, a gazdasági helyzet vagy a bilincskattanás hiánya, arról azt mondta, a gazdasági helyzet jóval kockázatosabb; a bilincskattanás igénye azért van, mert a politikacsinálók pontosan tudták, hogy gyors gazdasági csodára itt aligha lehet számítani, olyan lepusztultság és kiszolgáltatottság, alacsony hatékonyság, működésképtelenség van, az állam túlhatalmának lebontása sem lesz éppen rövid idő. Ha a gazdaság elkezd előre lépdelni, szerinte egyébként is másodsorba kerül a kérdés, hogy kinek a kezén kattan a bilincs. Ha a gazdasági fejlődés reménye elillan, akkor Horn Gábor szerint a támogatottság jó része is elapadhat majd.

Hogy Orbán Viktorral, a Fidesszel és a jobboldallal mi lesz, szárba szökkenhet-e a Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya által sejtetett jobboldal Orbán Viktor nélkül, arról pedig Horn Gábor úgy vélekedett, nem véletlenül adott kötcsei beszédet után nyilvános interjút is a Fidesz elnöke a Hír TV-nek.

„Orbán Viktor érzi a veszélyt, hogy könnyen az MSZP sorsára juthatnak. Talán emlékezünk még, hogy nagyjából a választások után, 2010-ben ennyi idő után lépett ki Gyurcsány Ferenc vezetésével egy jelentősnek gondolt csoport az MSZP-ből, ez aztán a végső halálát jelentette a pártnak” – fogalmazott. Hozzátette: talán nem érdemes erre ennyi szót vesztegetni, de csak példaként érdemes odafigyelni, hogy Orbán Viktor jól látja: ha nem szűnik meg a szétosztódás és a belső bizonytalanság, akkor az a Fidesz halálához fog vezetni. Ennek összetevői lehetnek:

a szélsőjobbra sodródás

a KDNP baloldali arculatú, szociális arcélű önállósodása.

Horn Gábor nem látja az eszközöket Orbán Viktor kezében a folyamat megállítására.

Amit pedig a Bayer Show-ban mondott Orbán Viktor – a vagyonvisszaszerzés hivatalában dolgozók lehetséges jogi felelősségre vonásáról –, arra meg, az elemző úgy vélekedett, nincs hatalma, a volt miniszterelnök önfelmentő mondatai hangoztak el, melyek szerint minden szabályosan, jogszerűen, célszerűen történt, „ami látva a szekrényből kidőlő nem is csontvázakat, hanem temetőket azért nem mondhatjuk, hogy feltétlenül így van, a napi gyakorlat, a történések ennek pont az ellenkezőjét bizonyítják”.

Példaként említette a múlt héten előállt volt fideszes államtitkárt, aki azt mondta, hogy maga a miniszterelnök kérte, hogy kerüljön valami többe, amit éppen vesz a magyar állam. „Azért ezek után azt mondani, hogy jogszerűen és célszerűen cselekedtünk, legalábbis érdekes valóságferdítés, úgyhogy én ezt ilyen önvédő reflexiónak gondolom: bántanak minket, mint ugye Bús Balázst is. És azért többen vannak már előzetesben, nemcsak Bús Balázs és a Fidesz környezetéből, de úgy tűnik, Fásynét nem gondolja a Fidesz áldozatának Orbán Viktor” – fejtegette Horn Gábor.

A védekezési reflexek márpedig nem működnek szerinte, nagyon nagy az elvárás arra, hogy legyen végre következménye annak, ami történt az elmúlt 16 évben, de lassabban lehetséges ez, mint amennyire a választók várnák, hagyni kell az igazságszolgáltatást dolgozni, ezt a munkát nem a politikának kell elvégeznie – zárta gondolatait Horn Gábor.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült.