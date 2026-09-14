Vége a sztrájknak: megállapodtak a béremelésről a Hanon Systems Hungary Kft.-nél

László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a székesfehérvári gyárban dolgozók a korábbi, négyszázalékos béremelésen felül további 2+2 százalékos emelést kapnak, amelyből az egyik 2 százalékot visszamenőleg májustól kapják meg a dolgozók, míg a másik 2 százalékot szeptember 1-jétől.

A pécsi gyárban, ahol ezúttal nem sztrájkoltak, a korábbi 4,5 százalékon felül szeptember 1-jétől további 4 százalékos béremelést kapnak. Ezeken felül lesz egy egyösszegű kifizetés a novemberi bérrel, amit a munkáltató ajánlott fel a munkavállalóknak – tette hozzá.

A szakszervezeti vezető közlése szerint megállapodtak abban is a cégvezetéssel, hogy korábban kezdik meg a jövő évi bértárgyalást, és a munkáltató sokkal részletesebb érvelést ígért a szöveges javaslatban, ami az idén elmaradt.

Arról is egyeztettek, hogy folyamatos monitorozzák a környékbeli vállalatok béreit, mert a vállalatnak az a célja, hogy ne maradjon le a többi munkáltatótól.

A Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói azért hirdettek határozatlan idejű sztrájkot a vállalat székesfehérvári gyárában, mert a munkáltató nem válaszolt érdemben a munkavállalók követeléseire, akik az ország három telephelyén egységesen 10 százalékos béremelést kívántak elérni.

A dél-koreai Hanon Sytems a cégcsoport honlapja szerint világszerte több mint 20 ezer főt alkalmaz félszáz telephelyen Ázsiában, Európában, az amerikai kontinensen és a Dél-afrikai Köztársaságban. A világ egyik legnagyobb autóipari klímatechnikai beszállítója 1991-ben jelent meg Magyarországon, az évtizedek alatt fokozatosan bővítette tevékenységét.

Legutóbb beruházását három éve Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, amely szerint a cégcsoport 43 milliárd forint értékű fejlesztést és 250 munkahely teremtését ígérte Székesfehérváron, Pécsen és Rétságon. A beruházást az állam 5,7 milliárd forinttal támogatta.

A három magyarországi telephelyén termelő Hanon Systems Hungary Kft. a legutolsó nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2025-ben csaknem 1900 munkavállalót foglalkoztatott, és túlnyomórészt exportra termelve 146,3 milliárd forint bevételt ért el 1,65 milliárd forintos nyereség mellett.