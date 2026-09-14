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London, 2023. november 7.III. Károly brit uralkodó és felesége, Kamilla királyné távozik a felsőház ülésterméből, miután a király megnyitotta az 58. parlament negyedik ülésszakát Londonban 2023. november 7-én. A trónbeszéd - amely III. Károly első parlamenti beszéde uralkodóként - a konzervatív kormánynak az új ülésszakra vonatkozó törvénykezési munkatervét ismerteti.
Nyitókép: MTI/AP/Getty pool/Leon Neal

Vége lehet az Egyesült Királyságnak

Infostart / MTI

Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett.

John Swinney, Rhun ap Iorwerth és Michelle O'Neill hétfőn a walesi fővárosban, Cardiffban tartott csúcstalálkozót, és memorandumot írt alá, amely leszögezi: mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről.

A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. „Nemzeteink jövője az Európai Unióhoz kötődik”, mivel a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) „károkat okozott gazdaságainknak és korlátozta népeink lehetőségeit” – fogalmaz a memorandum.

A londoni kormányzati negyedre és általánosságban a brit fennhatóságra utalva a dokumentum leszögezi, hogy a „Westminster ideje a végéhez közeledik”.

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