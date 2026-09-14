Oscar-díj: megtörtént a hivatalos magyar nevezés

Az amerikai filmakadémia szabályzata szerint a jövő márciusban 99. alkalommal kiosztandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet.

A filmes világ legnagyobb presztízsű versenyébe az országok hivatalos Oscar-nevezései közül a filmakadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amely végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért versenyre kelhet. A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjakat március 14-én adják át Los Angeles-ben - olvasható a közleményben.

A hivatalos magyar Oscar-nevezésről döntő testület tagja Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró-rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Horváth Kristóf, a Budapest International Film Festival igazgatója, Kocsis Ágnes rendező és László Sára producer.

Mint a közleményben kiemelték, Enyedi Ildikó filmje érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A tavalyi velencei filmfesztiválon hat díjjal - köztük Luna Wedler alakításáért a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjjal - jutalmazott alkotás érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve.

A Csendes barát világpremierje tavaly volt Velencében, és világszerte sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban. A filmkritikusokat tömörítő nemzetközi szövetség az év öt legjobb filmje közt jelölte a FIPRESCI Grand Prix-re. Enyedi Ildikó filmjét számos országban megvásárolták helyi forgalmazók, az Egyesült Államokban az 1-2 Special forgalmazza.

Februárban a 45. Magyar Filmszemlén a Csendes barát kapta meg a legjobb film díját, és alkotóit is díjazták: Pálos Gergely nyerte el a legjobb operatőr, Szalai Károly a legjobb vágó, Mécs Mónika pedig a legjobb producer díját.

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a magyarországi casting director Ascher Irma volt.

A film forgatása során az NFI Filmlabor csaknem 30 ezer méter kameranegatívot hívott elő és 1500 percnyi nagyfelbontású digitális anyagot állított elő a produkció számára.

Az NFI támogatásával készült Csendes barát a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A film vezető producere Reinhard Brundig és Mécs Monika.

A Csendes barát január óta látható a magyar mozikban a Mozinet forgalmazásában.