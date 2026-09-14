ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.44
usd:
317.65
bux:
151620.25
2026. szeptember 14. hétfő Roxána, Szeréna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Anita külügyminiszter fogadja hivatalában Johann Wadephul német külügyminisztert 2026. szeptember 14-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Magyar Péter hamarosan találkozik a német kancellárral

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kormányfői szintű látogatás lesz november 9-10-én Berlinben, Magyar Péter miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral találkozik – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a Johann Wadephul német szövetségi külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Orbán Anita közölte, a magyar kormányfő a Konrad Adenauer Alapítvány éves konferenciáján fog beszédet tartani.

Hangsúlyozta, megtartják az ősz folyamán az évente szokásos német-magyar fórumot is, a rangos események pedig a két ország kapcsolatának „újrakezdését, újraélesztését” jelzik.

Magyarország visszatérése Európába nem értelmezhető a Németországgal való kapcsolatok fejlesztése nélkül – emelte ki a külügyminiszter, aki beszámolt arról, hogy a hétfői tárgyaláson Johann Wadephul miniszterrel áttekintették az Európát érintő legfontosabb kihívásokat. Mint mondta, szó volt többek közt

  • az Európai Unió bővítéséről,
  • a Nyugat-Balkánról,
  • a lipcsei támadásról.

Orbán Anita közölte, a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás azt mutatta meg, hogy a hibrid támadásokkal, szabotázzsal, dezinformációval szemben közös európai fellépésre van szükség.

A külügyminiszter azt mondta, hogy Németország Magyarország legfontosabb gazdasági és kereskedelmi partnere.

„A kétoldalú áruforgalom a teljes külkereskedelmünk 24 százalékát teszi ki, több mint 67 milliárd euró értékű”

– ismertette, kiemelve: a politikai párbeszéden túl nagyon fontos a gazdasági együttműködés is. Úgy folytatta: erős a társadalmi és kulturális kapcsolatrendszer is, számos diák, művész, kutató és munkavállaló ingázik a két ország között.

„Büszkék vagyunk arra is, hogy tavaly ősz óta az Andrássy egyetemen főiskolai szinten tanulhatnak németül a hallgatók; ez azt jelenti, hogy Magyarországon az óvodától a PhD szintig lehet németül tanulni” – fogalmazott.

Beszélt arról is, hogy az autóiparon túl szeretnék kiterjeszteni az együttműködést az elektronika, a védelemipar területére is.

Jelenleg 2200 német vállalat tevékenykedik Magyarországon, ezek összesen 230 ezer embert foglalkoztatnak.

Kitért arra, hogy becslések szerint csaknem 300 ezer magyar él Németországban, az ő helyzetük, jóllétük mindkét ország közös érdeke.

„Az együttműködésünk szövetségi és tartományi szinten is nagyon erős Németországgal” – jelentette ki Orbán Anita, aki fontosnak nevezte, hogy az újra van a felek között politikai párbeszéd.

A külügyminiszter elmondta, Johann Wadephul a legutóbb hét évvel ezelőtt, az 1989-es határnyitás 30. évfordulója alkalmából tett látogatást Magyarországon.

„Három nappal ezelőtt ünnepeltük a határnyitás évfordulóját, november 9-én pedig a berlini fal leomlásának évfordulója lesz” – tette hozzá. Elmondta továbbá, hogy jövőre ünneplik a német-magyar barátsági szerződés aláírásának 35. évfordulóját, amire méltó módon készülnek.

Orbán Anita jelezte, a mostani tárgyaláson Johann Wadephullal megegyeztek abban, hogy 2028-ban magyar-német közös kulturális évadot rendeznek, beszéltek továbbá arról, hogyan tudják előmozdítani az ifjúsági, diplomata- és szakmai együttműködéseket.

„Óriási várakozással tekintek az előttünk álló időszakra, a további közös munkára Magyarország, Németország és Európa közös fejlődése, jövője, biztonsága érdekében” – mondta a külügyminiszter.

Kérdésre válaszolva közölte, a magyar kormány álláspontja változatlan az Európai Unió (EU) bővítésével kapcsolatban: az érdemalapú csatlakozást támogatja.

Orbán Anita hozzátette, a héten folytatódik a szakértői tárgyalás arról a törvénycsomagról, amely a kárpátaljai magyar kisebbségek jogainak helyreállításáról szól, a következő lépés pedig az lesz, ha az ukrán parlament azt elfogadja. Közölte: Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban az EU hat klaszterből kettőt már megnyitott.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Magyar Péter hamarosan találkozik a német kancellárral

németország

magyar péter

friedrich merz

orbán anita

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek
országgyűlés

Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek
Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. Előkészítik a szociális és gyermekvédelmi ágazat kétlépcsős bérrendezését. A médiaszolgáltatóknak még szigorúbban kell kiszűrniük a korhatáros tartalmaknál a súlyos erőszak, a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolását
 

Magyar Péter: nyolcpontos tervet nyújt be a kormány a gyermekvédelmi rendszer megújítására

„Pont a kötcsei piknik napján?” – Ellenzéki reakciók Magyar Péter beszédére

Magyar Péter: „csak azt kellett volna mondani, hogy bocsánat"

Kétnapos parlamenti ülés, új alkotmánybírókat választanak, döntenek az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról is

Alkotmánybíróság: megvannak a többséget kapott jelöltek

Bizottsági meghallgatás: vissza akarják szerezni az Alkotmánybíróság tekintélyét a bírajelöltek

Magyar Péter hamarosan találkozik a német kancellárral

Magyar Péter hamarosan találkozik a német kancellárral

Kormányfői szintű látogatás lesz november 9-10-én Berlinben, Magyar Péter miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral találkozik – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a Johann Wadephul német szövetségi külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.
 

Új fejezet: Baka András és Orbán Anita is fogadta a német külügyminisztert

Johann Wadephul: Magyarország éppen „újra felfedezi európai szívét”

VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyomás alatt a techrészvények - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket

Nyomás alatt a techrészvények - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket

A pénteki jó hangulatot ma bizonytalankodás követi a világ tőzsdéin, az ázsiai piacokon nagyobbat esett a japán tőzsde, az európai indexek pedig vegyes elmozdulásokkal nyitottak, majd a nap folyamán többnyire esésbe váltottak. Az olajár ma ismét emelkedik, a technológiai részvényekre pedig nyomást gyakorolhat az Anthropic vezérigazgatójának hétvégi nyilatkozata, ami az AI-modellek fejlesztésének lassítására hívja fel versenytársait. Az amerikai indexek esnek is, különösen a technológia-túlsúlyos Nasdaq. Emellett a jegybanki döntések is kivárásra késztetik a befektetőket, szerdán jön a Fed kiemelt figyelemmel követett kamatdöntése. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vallottak az ingatlanszakértők: komoly fordulat jött el a piacon - az ilyen lakások már csak több milliós engedménnyel kelnek el

Vallottak az ingatlanszakértők: komoly fordulat jött el a piacon - az ilyen lakások már csak több milliós engedménnyel kelnek el

A nyári hónapok végére kismértékben élénkült a lakáspiaci kereslet, de ez egyelőre nem hozott fordulatot a forgalomban.

BBC
Business Sport Travel Science
Tech stocks fall after calls for AI development to slow down

Tech stocks fall after calls for AI development to slow down

Industry bosses warn safeguards are needed to protect humanity - our AI experts answer your questions on the technology and its future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 14. 15:18
Történelmi magasságban az üzemanyag ára Németországban
2026. szeptember 14. 13:18
Vége lehet az Egyesült Királyságnak
×
×