Magyar Péter hamarosan találkozik a német kancellárral

Orbán Anita közölte, a magyar kormányfő a Konrad Adenauer Alapítvány éves konferenciáján fog beszédet tartani.

Hangsúlyozta, megtartják az ősz folyamán az évente szokásos német-magyar fórumot is, a rangos események pedig a két ország kapcsolatának „újrakezdését, újraélesztését” jelzik.

Magyarország visszatérése Európába nem értelmezhető a Németországgal való kapcsolatok fejlesztése nélkül – emelte ki a külügyminiszter, aki beszámolt arról, hogy a hétfői tárgyaláson Johann Wadephul miniszterrel áttekintették az Európát érintő legfontosabb kihívásokat. Mint mondta, szó volt többek közt

az Európai Unió bővítéséről,

a Nyugat-Balkánról,

a lipcsei támadásról.

Orbán Anita közölte, a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás azt mutatta meg, hogy a hibrid támadásokkal, szabotázzsal, dezinformációval szemben közös európai fellépésre van szükség.

A külügyminiszter azt mondta, hogy Németország Magyarország legfontosabb gazdasági és kereskedelmi partnere.

„A kétoldalú áruforgalom a teljes külkereskedelmünk 24 százalékát teszi ki, több mint 67 milliárd euró értékű”

– ismertette, kiemelve: a politikai párbeszéden túl nagyon fontos a gazdasági együttműködés is. Úgy folytatta: erős a társadalmi és kulturális kapcsolatrendszer is, számos diák, művész, kutató és munkavállaló ingázik a két ország között.

„Büszkék vagyunk arra is, hogy tavaly ősz óta az Andrássy egyetemen főiskolai szinten tanulhatnak németül a hallgatók; ez azt jelenti, hogy Magyarországon az óvodától a PhD szintig lehet németül tanulni” – fogalmazott.

Beszélt arról is, hogy az autóiparon túl szeretnék kiterjeszteni az együttműködést az elektronika, a védelemipar területére is.

Jelenleg 2200 német vállalat tevékenykedik Magyarországon, ezek összesen 230 ezer embert foglalkoztatnak.

Kitért arra, hogy becslések szerint csaknem 300 ezer magyar él Németországban, az ő helyzetük, jóllétük mindkét ország közös érdeke.

„Az együttműködésünk szövetségi és tartományi szinten is nagyon erős Németországgal” – jelentette ki Orbán Anita, aki fontosnak nevezte, hogy az újra van a felek között politikai párbeszéd.

A külügyminiszter elmondta, Johann Wadephul a legutóbb hét évvel ezelőtt, az 1989-es határnyitás 30. évfordulója alkalmából tett látogatást Magyarországon.

„Három nappal ezelőtt ünnepeltük a határnyitás évfordulóját, november 9-én pedig a berlini fal leomlásának évfordulója lesz” – tette hozzá. Elmondta továbbá, hogy jövőre ünneplik a német-magyar barátsági szerződés aláírásának 35. évfordulóját, amire méltó módon készülnek.

Orbán Anita jelezte, a mostani tárgyaláson Johann Wadephullal megegyeztek abban, hogy 2028-ban magyar-német közös kulturális évadot rendeznek, beszéltek továbbá arról, hogyan tudják előmozdítani az ifjúsági, diplomata- és szakmai együttműködéseket.

„Óriási várakozással tekintek az előttünk álló időszakra, a további közös munkára Magyarország, Németország és Európa közös fejlődése, jövője, biztonsága érdekében” – mondta a külügyminiszter.

Kérdésre válaszolva közölte, a magyar kormány álláspontja változatlan az Európai Unió (EU) bővítésével kapcsolatban: az érdemalapú csatlakozást támogatja.

Orbán Anita hozzátette, a héten folytatódik a szakértői tárgyalás arról a törvénycsomagról, amely a kárpátaljai magyar kisebbségek jogainak helyreállításáról szól, a következő lépés pedig az lesz, ha az ukrán parlament azt elfogadja. Közölte: Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban az EU hat klaszterből kettőt már megnyitott.