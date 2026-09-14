Súlyos betegségéről számolt be a Tisza parlamenti képviselője

Mint írja: „az elmúlt időszakban kiderült, hogy egy daganatos betegségem van. Megkezdtem a kezelést, jó kezekben vagyok, és az alapján, amit eddig tudunk, minden okom megvan arra, hogy bizakodó legyek: meg fogok gyógyulni.”

A posztban arról is beszámol, hogy folytatja képviselői tevékenységét.

„Ha orvoshoz kell menni, akkor az a feladatom. Lesz egy-egy rendezvény, amin nem fogok tudni jelen lenni. Folytatom a munkámat. Lehet, hogy időnként kevesebbet leszek szem előtt, de ugyanazért fogok dolgozni, amiért eddig” – fogalmaz a képviselő.