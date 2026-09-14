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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete is a Közhangon

Infostart / MTI

A közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete is megnyílt a Közhangon – jelentette be Radnai Márk működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos hétfőn a Facebook-oldalán.

A közmédia megújításáról szóló egyeztetés a kozhang.hu oldalon augusztus 31-én indult el, először A közmédia küldetése című fejezet volt kitölthető a honlapon, majd a közszolgálatiság jelentése és társadalmi értéke címet viselő második fejezet nyílt meg.

Radnai Márk bejegyzésében azt írta, a közmédia „képes volt közös élményeket teremteni, értéket közvetíteni, felfedezni tehetségeket és összekötni mindannyiunkat”, majd „valami eltört”, a közszolgálatiságot lassan bedarálta a propaganda, és a közösből politikai eszköz lett. Ami egykor generációkat kötött össze, sokak szemében a megosztás és a hazugság szimbólumává vált – írta.

Hozzátette: ennek nem kell így maradnia, hétfő reggel megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete is a Közhangon. Tegyük együtt újra olyanná a magyar közmédiát, amire jó érzés ránézni. Építsük fel közösen a következő aranykorát – emelte ki.

Mint írta, a felületen létre lehet hozni saját műsorötleteket, amelyekre a közösség többi tagja szavazhat, és el lehet mondani azt is, melyik régi műsort látnák szívesen újra.

  • Mi lenne az a műsor, amit esténként újra együtt nézne egy ország?
  • Milyen kulturális, zenei, tudományos, gyermek- vagy szórakoztató műsort hiányoltok?
  • Mi az, amit a múltból visszahoznátok, és mi az, amit még soha senki nem csinált meg?

Ne csak beszéljünk róla, hanem találjuk ki együtt, milyen köztévét szeretnénk – fogalmazott.

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Kezdőlap    Belföld    Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés harmadik fejezete is a Közhangon

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