Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot – itt vannak a részletek

A parlamenti honlapon olvasható törvényjavaslat előadója Kátai-Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter.

A javaslat szerint módosítanák a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényt, a bűnügyi nyilvántartásról szóló törvényt, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt, a nemzeti köznevelésről szóló törvényt és a választási eljárásról szóló törvényt.

A törvény preambuluma szerint a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez fűződő jogait a 21. század társadalmi és digitális környezetének kihívásai között is hatékonyan kell védeni.

Az alaptörvényben foglalt állami kötelezettség a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelem biztosítására tényleges, hatékony és a gyermekeket érő valós kockázatok kezelésére alkalmas szabályozás megalkotását követeli meg.

Az indoklás szerint a javaslat ennek megfelelően a gyermekeket érő tényleges veszélyekre koncentrál.

A szabályozás technológiasemleges, és figyelemmel van a digitális környezetben megjelenő gyermekvédelmi kockázatokra is – írták a törvényjavaslat indoklásában.

A kormányzati kommunikáció hétfőn azt közölte az MTI-vel, hogy hat törvény módosítására nyújtott be javaslatot a kormány az Országgyűlésnek, hogy jobban védje a gyerekek egészséges testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését a hagyományos és a digitális környezetben is. Felgyorsítják az eljárást a kórházakban maradt gyerekek ügyében is.

Mint írták,

tilos lesz a gyermekek számára pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni.

A tilalom kiterjed azokra a tartalmakra is, amelyek szexuális erőszakot, szexuális kizsákmányolást, szexuális célú kapcsolatfelvételt vagy manipulációt, illetve más szexuális bűncselekményeket népszerűsítenek, igazolnak vagy azokra ösztönöznek.

A médiaszolgáltatóknak új tartalmi mércét állítana fel a műsorok korhatár-besorolásánál: még szigorúbban kell kiszűrniük a korhatáros tartalmaknál a súlyos erőszak, a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolását, vagy más, az új gyermekvédelmi szabályba ütköző tartalom megjelenését.

Közölték: ezzel összhangban

a közterületekről is kitiltják a gyerekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket,

különösen érvényes ez az indokolatlan félelmet, szorongást vagy pszichés megterhelést okozó tartalmakra.

Hozzátették: a közterületi reklámeszközök esetleges negatív hatásait sem a korhatár-besorolás, sem a szülői felügyelet nem tudja kivédeni, ezért nem lehet majd közterületen vagy más, korlátozás nélkül hozzáférhető nyilvános helyen olyan reklámot közzétenni, amelynek tartalma, képi vagy hanghatása, illetve megjelenítési módja miatt súlyosan káros lehet a 18 éven aluliak fejlődésére. A kifejezetten gyerekeknek szóló hirdetésekben szintén tiltottak lesznek a pornográf, öncélúan szexuális és más, a gyermekvédelmi törvénybe ütköző tartalmak.

Külön jogszabálymódosítás fogja biztosítani, hogy kampányidőszakban se legyen használható olyan plakát, politikai reklám vagy politikai hirdetés, amely sérti a gyermekek nyugodt érzelmi és lelki fejlődését.

Szigorúbbak lesznek azok a szabályok is, amelyek alapján az államnak a kórházban rekedt gyerekek ügyében kell eljárnia.

Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. A cél, hogy egyetlen gyerek se maradhasson hónapokig kórházi ágyon csak azért, mert a rendszer nem talált neki megfelelő helyet - írták.

Tudatták azt is: a kormány vallja, hogy nem létezik valódi gyermekvédelem az ott dolgozók anyagi megbecsülése nélkül, ezért

előkészítik a szociális és gyermekvédelmi ágazat kétlépcsős bérrendezését.