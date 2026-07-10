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Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón Budapesten, a Karmelita kolostorban 2025. június 4-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Latorcai Csaba: a KDNP saját magával akar foglalkozni

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A párt alelnöke szerint a közös felelősségvállalás kimondása a könnyebb út lenne, de a valódi szembenézést a KDNP-nek és a Fidesznek önállóan kell elvégeznie.

Közel három hónappal a választások után egy több mint húszoldalas vitaanyagot állított össze országos választmánya számára a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). Az egyelőre nem nyilvános, de az MTI birtokába került dokumentum nemcsak a KDNP önállósodásának szükségességét veti fel, de meglepően új hangot üt meg pártszövetségével, a Fidesszel szemben is, miközben az elkövetett hibák őszinte feltárását és a teljes tisztújítást szorgalmazza.

A vitaanyag szokatlanul erős kritikát fogalmaz meg a Fidesz politikájáról. Szó van benne a „folytatjuk” elhibázott kampányüzenetéről, de a kegyelmi ügy, a Magyar Nemzeti Bank alapítványai és a Matolcsy-ügyben érintett családok „látványos gazdagodásáról” is. A KDNP alelnöke, Latorcai Csaba országgyűlési képviselő a Telex kérdésére azt mondta: bár a dokumentum a választások után született, sok olyan elem szerepel benne, amit kisebbik koalíciós partnerként korábban is hangoztattak.

„Volt, hogy szóvá tettük, de nem lett következménye, és volt, hogy nem tettük szóvá, mert egy komolyabb politikai cél érdekében kormányoztunk, és voltak olyan megnyilvánulásaink is, amelyek hatottak” – fogalmazott.

A Helyzetkép és jövőkép című vitaanyagát egyelőre csak az MTI szemléjéből ismert; ezt a változatot a párt egyelőre nem szeretné nyilvánosságra hozni, mivel az egy összefoglaló munkaanyag az eddig megfogalmazott véleményekről, de Latorcai Csaba azt ígérte, a végleges változatát a tervezett választmányi gyűlésük, augusztus 30-a után közzéteszik.

A lap kérdésére, hogy a vitaanyagban olvasható önálló és karakteres politikai irányvonal kialakítása mennyiben fordítható le a Fideszről való teljes leválásra, Latorcai azt válaszolta:

„Mi saját magunkkal akarunk foglalkozni.”

Mint hozzátette: „szerintünk a kereszténydemokráciának a 21. században lesz elég kihívása, amire karakteres válaszokat kell adnunk. Mi nem akarunk fél szemmel mindig a Fideszre figyelni, és van, illetve lesz elég saját kihívása a Fidesznek ahhoz, hogy nekik se kelljen ránk figyelniük. Ugyanakkor azt látom, hogy a közös felelősségvállalás kimondása a könnyebb út lenne, de a valódi szembenézést mindkét pártnak önállóan kell elvégeznie.”

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Kezdőlap    Belföld    Latorcai Csaba: a KDNP saját magával akar foglalkozni

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