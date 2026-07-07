Erős önkritikát fogalmazott meg a KDNP

A Helyzet és jövőkép című, 23 oldalas, a tagok bevonásával készült, az MTI birtokába került dokumentum rámutat: a tagság – nem vitatva az elért kormányzati eredményeket – általánosságban erős kritikával illeti a pártszövetségen belüli viszonyokat. Szinte teljes a konszenzus abban, hogy jelen krízisből való kibontakozásra akkor lesz esély, ha
a párt képes az elkövetett hibák őszinte feltárása után egy teljeskörű tisztújításra, és arra, hogy a politikai életben ismét önálló pártként szerepeljen a KDNP.
Rámutattak: 2029, az európai parlamenti választások közel vannak, addig fel kell készülni az önállóan megmérettetésre, függetlenül attól, hogy végül az aktuális választójog figyelembevételével milyen formában indulnak el. Ha a kormány - alkotmányellenes módon - előre hozza az önkormányzati választásokat, a KDNP önálló arculatának felmutatása még sürgetőbb lesz – hangsúlyozták.
Az elemzés a kampány hibáira kitérve rámutat: nem tudatosították az elért eredményeket, nem észlelték, hogy nagy a változás igénye, amire a „folytatjuk” a lehető legrosszabb válasz volt. Ugyancsak hallgattak a korrupcióról, ami szinte beismeréssel volt egyenértékű. Erőteljes negatív kampányt folytattak, ami a törzsszavazókat lelkesítette, de új támogatókat nem szerzett. Megnyerték ugyan, de nem tanultak a 2024-es európai parlamenti és az önkormányzati választás eredményeiből kirajzolódó tendenciájából.
Visszatérő kritikaként fogalmazódott meg, hogy
- nem vették igénybe képviselőjelöltjeik tapasztalatát, terepismeretét, sőt az egyéni akciókat rendre leállították.
- Az ellenzék támadásaira vagy nem feleltek, vagy válaszaikat nem tudtuk a közösségi médiában széles körben ismertté tenni.
- A kegyelmi ügy és a hozzá kapcsolt aljas rágalmazási kampány rombolt, a Nemzeti Bank-alapítványok, a Matolcsy-ügy egyes személyek és családok látványos gazdagodása sokakat a kormány ellen fordított.
Bár a központi kampánystáb minden megnyilvánulást kézben tartott és így a KDNP-nek nem is volt lehetősége jelen lenni a központosított kampányban, az eredménytelenség a mi hibánk is.
Kitértek arra, hogy a párt nem fogalmazta meg saját választási üzenetét. Közös lista és közös jelöltek állítása esetén ez nagyon nehéz, ezen változtatni kell. Kiemelték: egy önállóbb, karakteresebb politikai irányvonalat kell követni, amely világosan megkülönböztethető a többi párttól. Elengedhetetlen új szereplők, új arcok és új gondolatok előtérbe helyezése – hangsúlyozták.
Hangsúlyozták: a magyar társadalom egésze szembe kell nézzen a kampány során egymáson ejtett sebekkel, a KDNP feladata, hogy ebben a szellemben rendezze sorait és jelölje ki a követendő irányt.
Ehhez a parlamenti légkör nem kedvező, sem a Tisza, sem a Fidesz nem törekszik a kampány sebeinek gyógyítására.
A kormánypárt mintha félne Orbán Viktor visszatérésétől, ez elé jogi akadályokat emel és durva verbális támadásokkal tör a Fidesz teljes megsemmisítésére. Ez középtávon biztosan visszaüt, sőt a holdudvar bizonyos lépéseket már most aggályosnak tart – mutattak rá. A durvuló légkörben a KDNP mégis tartsa tiszteltben ellenfelei emberi méltóságát, kritikája legyen tárgyszerű – rögzítették.
Mint írták, a Fidesz–KDNP szövetség szükségszerű és hasznos volt. A választójogi törvény is arra ösztönzött, hogy a két párt közös listán és közös jelöltekkel vegyen részt a választásokon. Ugyanakkor a KDNP a frakció elvi önállósága ellenére koalíciós szerződés hiányában és az egység megtartása érdekében önálló politikai erőként nem jelent meg a magyar társadalomban. Számos önkormányzatban a Fidesz helyi vezetői inkább tehernek, mint társnak érezték a kereszténydemokratákat. A helyzetet a „csak a Fidesz” jelszó jellemezte, a KDNP láthatatlanná vált – fejtették ki.
A KDNP elmulasztotta, hogy idejében figyelmeztessen és egyben nyisson a Fideszben kiábrándult értelmiség felé, noha egyre többen hiányolták az önálló fellépést.
A tisztesség és a közös érdek továbbra is a Fidesszel való közös munkát igényli, de a polgári, jobbközép politika számára a KDNP önálló pártként hasznosabb, mintha csupán segédcsapatként szerepel
– mutattak rá.
A megújult pártról a vitaanyag úgy fogalmaz: ragaszkodjék az igazsághoz, a szeretet hangján szóljon, elfogultság és harag nélkül kell értékelni az ellenfeleket. Ez nem zárja ki a kritikát, sőt azt az igazság meg is követeli tőlünk. Kitértek arra is, hogy a kereszténydemokrata politikusnak személyesen jelen kell lennie és pártnak is látható jelenlétre van szüksége a társadalomban, nem katakomba politizálás kell.
A párt tagsága és a frakció között kétirányú kommunikációs csatornára van szükség. A választási kudarc megnehezíti a pártépítést, de ez a munka nem állhat le, erősíteni kell a párt belső kommunikációját, ki kell építeni saját választóköri csapatukat - hangsúlyozták.
A dokumentum kitér arra, hogy a jelen értékeléshez a hozzászólásokat és javaslatokat augusztus 15-ig várják, augusztus 30-án kereszténydemokrata napot tartanak, amelynek keretében az országos választmány az értékelést elemzi és kitűzi a teljes tisztújítás időpontját. A hosszútávú feladatok között rögzítették: 2027 folyamán ki kell dolgozni a párt részletes programját, amit egy kibővített országos választmány vitatna meg, és fogadna el. 2028 folyamán ezt a programot minden létező csatornán keresztül terjeszteni kell.
Az anyagot az erre a célra alakult munkacsoport, a párt megyei vezetőivel, önkormányzati tanácsával, ifjúsági szervezetével, valamint a parlamenti frakcióval és a párttagokkal való egyeztetés alapján állította össze.