Kiderült, hogy a tatai Öreg-tó rekordalacsony vízszintje mennyire zavarja a híres vadlúdsokadalmat

Csak néhány milliméternyi csapadék hullott az elmúlt hónapokban, és az elmúlt fél évben is nagyon-nagyon alacsony volt a csapadék mennyisége – mondta el Michl József, Tata polgármestere, hozzátéve: a tatai Öreg-tó az Által-ér táplálásából él, ami Oroszlány fölött indul, és végigfolyik Tatabánya, Környe mellett,és közben több tavat is táplál. „Az Öreg-tó, mint az utolsó nagy, és a megyében a legnagyobb tó sokszor már csak a nagyon-nagyon végét kapja ennek a táplálásnak” – fogalmazott.

A vízgyűjtő területen lehulló csapadék volt összességében nagyon alacsony, mert ha az Által-ér vízgyűjtő területén esik nagy eső, az is az Öreg-tóba érkezik meg. 400 milliméter alatt volt az éves csapadékmennyiség tavaly és tavalyelőtt is. 2023-ban kimagasló év volt, 800 milliméter csapadék esett Tatán, és ez a hektikusság látszik a tó vizének szintjén is. Május elsejétől október elsejéig 183 plusz mínusz 10 centin kellene, hogy álljon az Öreg-tó, hát most sajnos a mínusz 10 centi körüli állapot van – tette hozzá.

Minden év novemberének végén zajlik a tatai vadlúd-sokadalom, ami rengeteg látogatót vonz a településre. A vadludak védelmében mindent elkövetünk,

40-50 ezer vadlúd is telel a tatai Öreg-tavon, így történt ez tavaly is. A vadludak szempontjából nincs semmi zavaró ebben a mostani állapotban, a viszonylag alacsony vízszintben

– fogalmazott a polgármester. A tó vízpótlásáról elmondta: mindent megtesznek, hogy majd a lehető leggyorsabban elinduljon a téli üzemvízszintről való átállás a nyári üzemvízszintre, hogy a vízügy majd kora tavasszal minél több vizet tudjon „megfogni” az Öreg tóba, és minél hamarabb arra törekedjen, hogy már a téli csapadékból megteremtődjön a nyári üzemvízszint. A vadludak január végéig, február végéig szoktak itt lenni, a vízügy ekkkortól már mindenképp elkezdi az Öreg-tó feltöltését. Ez persze nagyon függ a téli csapadékmennyiségtől. Az előző télen például a hó egy kicsit segített, hála Istennek, hogy az legalább volt. Ha több a hó vagy az eső télen, akkor azt még hamarabb tudjuk megfogni, és hamarabb van a megfelelő vízszinten az Öreg-tó – mondta el Michl József, Tata polgármestere az InfoRádióban.

A rádióinterjút Barkóczi Bence készítette.