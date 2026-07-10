Bajban a tatai Öreg-tó is

A tatai Öreg-tónál a tartós aszály és az esőhiány miatt megint kritikusan alacsonyra csökkent a vízszint – írja a kemma.hu. A szakemberek szerint a Cseke-tó vízpótlása addig nem indulhat újra, amíg a tatai Öreg-tó vízszintje el nem éri a szükséges magasságot. Az elmúlt egy hónapban a hétfői záporral együtt is mindössze 3,7 milliméter csapadék hullott Tatán – mondta el Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a helyi hírportálnak.

A hétfői eső egyelőre megállította a tó apadását, de ahhoz, hogy számottevően emelkedjen a tó vízszintje, napokig tartó, egyenletesen csapadékos időre lenne szükség az Által-ér vízgyűjtő területén.

A tó kedd reggeli vízállása 171 centiméter, és egyelőre stagnál. Attól tartunk, hogy ha ismét megérkeznek a forró déli szelek, újra gyors csökkenés kezdődhet

– mondta a szakember.

A következő napok időjárása döntő lehet. A nagy meleg és az erős párolgás miatt

az Öreg-tó vízszintje naponta akár 1-2 centiméterrel is csökkenhet,

ami 20 millió liter víz elvesztését jelenti minden egyes nap.

Ez a párolgó víztömeg adja Tata kellemes mikroklímáját, de ha nem jön utánpótlás az Által-ér vízgyűjtőjéről, akkor a tó vízszintje folyamatosan süllyed.

Molnár András szerint

ennyire súlyos állapot utoljára 2003-ban alakult ki.

Akkor egy rendkívül száraz tavaszt követően az Öreg-tó még a mostani vízszintet sem érte el, ráadásul a tó feltöltése műszaki okok miatt később kezdődött meg.