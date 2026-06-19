Bedurvulhat hétvégén az időjárás, szinte az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Több napig velünk marad még a forróság, azonban a hétvégén már többfelé is várható eső. A HungaroMet 18 megyére elsőfokú riasztást adott ki vasárnapra a zivatarok, és 9 megyére a lehetséges felhőszakadások miatt.

Az előrejelzés szerint szombaton még csak az északi megyékben fordulhat elő zivatar, vasárnapra azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg kivételével az egész országra sárga, azaz elsőfokú zivatarjelzést adott ki a meteorológiai szolgálat:

A HumgaroMet által kiadott figyelmeztetések zivatarokra június 21-ére, vasárnapra. Forrás: HungaroMet

Felhőszakadásra szombaton még nem kell számítani a HungaroMet előrejelezése szerint, vasárnap, június 21-én viszont a középső megyék már alaposan elázhatnak:

A HumgaroMet által kiadott figyelmeztetések felhőszakadásokra június 21-ére, vasárnapra. Forrás: HungaroMet

Hétfőre viszont már nyoma sem marad a zivataros időnek; a jövő hét elejére ismét a magas középhőmérséklet miatt adtak ki riasztást a meteorológusok.