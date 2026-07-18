A Fidesz reagált a köztársasági elnök eltávolítására

Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Unióban példátlan módon erőszakos támadást intézett a köztársasági elnök ellen, méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből. Erre a legsötétebb diktatúrák óta nem volt példa Magyarországon – olvasható a közleményben.

Sulyok Tamás a tiszás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította.

Ha ezt ma a köztársasági elnökkel meg lehet tenni, akkor holnap bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon.

A Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját – írják.