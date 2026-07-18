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Sulyok Tamás köztársasági elnök megnyitja az új Országgyûlés alakuló ülését az Országházban 2026. május 9-én.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

A Fidesz reagált a köztársasági elnök eltávolítására

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A Fidesz-frakció közleményében ezt írja: „Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka. Ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza Párt viseli."

Magyar Péter és a Tisza Párt az Európai Unióban példátlan módon erőszakos támadást intézett a köztársasági elnök ellen, méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből. Erre a legsötétebb diktatúrák óta nem volt példa Magyarországon – olvasható a közleményben.

Sulyok Tamás a tiszás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította.

Ha ezt ma a köztársasági elnökkel meg lehet tenni, akkor holnap bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon.

A Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja az önkénnyel szembeni békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját – írják.

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Kezdőlap    Belföld    A Fidesz reagált a köztársasági elnök eltávolítására

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