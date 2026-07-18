Hétfőtől nincs köztársasági elnöke az országnak – Mutatjuk, mi következik most

Miután Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton aláírta a Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott és az Országgyűlés tiszás kétharmada által elfogadott 17. alaptörvény-módosítást, annak rendelkezése szerint vasárnap megszűnik az elnök mandátuma, és július 20-án, tehát hétfőn 0:00 órától nincs köztársasági elnöke az országnak. Jogköreit helyettesítéssel – aláírási joggal – átmenetileg az Országgyűlés elnöke, azaz Forsthoffer Ágnes gyakorolja. Neki is szüksége lesz helyettesre, a házelnök feladatait ellátó alelnök kijelöléséről hétfőn szavaz az Országgyűlés.

A képviselőknek az alaptörvény szerint 30 napon belül kell szavaznia (titkos szavazással) az ideiglenes köztársasági elnök személyéről, vagyis augusztus 20-án már új elnök mondhatja az ünnepi beszédet. A kormányfő korábban azt ígérte, hogy gyorsan igyekeznek új elnököt választani.

A 17. módosítás szerint az alkotmányozási folyamat lezárultáig (az új szabályozás hatályba lépéséig) tartó időszakra, de legfeljebb öt évre választanak még a nyáron köztársasági elnököt. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy olyan személyt szeretnének javasolni, aki valóban megtestesíti a nemzet egységét, és akit az ellenzéki képviselők is meg tudnak szavazni.

Magyar Péter szombaton a bejelentés után azt mondta, hogy várják a jelöltek neveit a magánemberektől, a közéleti szereplőktől és a pártoktól is.

„Döntsünk együtt! Nem szivarszobákban szeretnénk a legmegfelelőbb jelöltet megtalálni. Javasoljanak a pártok, a közélet szereplői, civilek és magánemberek. Mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a Magyar Köztársaságot képviselje, a magyar embereket képviselje” – fogalmazott.

Hétfőre összehívta a Tisza elnökségét és frakcióját egyeztetésre.

„Biztos vagyok benne, hogy közösen rövid időn belül dönthetünk arról, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fogok a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. A jelölés erkölcsi alapját viszont a társadalom bizalma adhatja meg. Biztos vagyok benne, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választanunk, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének a megteremtésére és szeretett hazánk méltó képviseletére” – hangsúlyozta.