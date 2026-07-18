Megjelent a Magyar Közlönyben a 17. alaptörvény-módosítás

Sulyok Tamás köztársasági elnök nem sokkal korábban jelentette be, hogy aláírja a módosítást.

A módosítás hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.

Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.

Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az Országgyűlés az új alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre választ államfőt.

A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon.