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Magyar Péter miniszterelnök a Kármán András pénzügyminiszterrel és Kiriákosz Pierakákisz görög pénzügyminiszterrel, a Eurócsoport elnökével tartott közös sajtónyilatkozaton a Pénzügyminisztériumban 2026. június 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter javaslatokat vár: „válasszunk közösen köztársasági elnököt”

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Jobb lett volna, ha Sulyok Tamás magától lemond – mondja a közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök. Arról is beszélt, hogy „ősszel elindul egy olyan alkotmányozási folyamat, amelyben minden magyar ember ötleteit, javaslatait” várják.

Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0:00 órától megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása – közli a videóban Magyar Péter.

Mint mondta: az Alaptörvény rendelkezései szerint július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania.

„Sulyok Tamás aláírásával elhárult az utolsó akadály az elől, hogy a közös döntéseink életbe lépjenek. Megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, felszabadul az Alkotmánybíróság, megerősödik a bírói önigazgatás, alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának” – hangsúlyozza a kormányfő.

Hozzáteszi: 12 évben korlátozzák képviselők megbizatását. Mindez nem csak azért jelentős, mert ezzel fontos vállalásaink teljesülnek.

„Ezekkel a döntésekkel visszaadunk valamit, amit az Orbán-rendszer hosszú éveken át próbált elvenni a magyar emberektől: annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait, a szabad magyar polgárokat szolgálhatja” – fogalmaz Magyar Péter.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter javaslatokat vár: „válasszunk közösen köztársasági elnököt”

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