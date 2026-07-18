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Nyolc évtized után véget ér egy jelentős ipartörténeti korszak: a legendás cseh Zetor befejezi a traktorok gyártását Brnóban. A vállalat a termelést Indiába helyezi át, mert vezetése szerint Európában a gyártás a megemelkedett költségek miatt már nem versenyképes.
Nyitókép: Pexels.com

Nyolcvan év után elhagyja Európát a legendás márka

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Nyolc évtized után véget ér egy jelentős ipartörténeti korszak: a legendás cseh Zetor befejezi a traktorok gyártását Brnóban. A vállalat a termelést Indiába helyezi át, mert vezetése szerint Európában a gyártás a megemelkedett költségek miatt már nem versenyképes.

A döntés hátterében elsősorban az alapanyagok – különösen az acél, a műanyag és az alumínium –, valamint az energia és a munkaerő tartósan magas költségei állnak. A cég szerint Indiában és Kínában az alapanyagok 30-35 százalékkal olcsóbbak, ami egy traktor végső árát akár 25-30 százalékkal is csökkentheti. Ezzel a költségelőnnyel az európai gyártók már nem tudják felvenni a versenyt.

Róbert Harman vezérigazgató úgy fogalmazott: a Zetor volt az utolsó olyan traktorgyártó, amely még megpróbálta fenntartani a kis- és közepes teljesítményű traktorok európai gyártását. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vállalat nem mond le erről a termékkategóriáról, csupán a gyártás helyszíne változik meg, hasonlóan számos más nemzetközi versenytársához.

Brnóban azonban nem szűnik meg teljesen a Zetor jelenléte. A városban marad a vállalat központja, a fejlesztési részleg, valamint egy alkatrész-kereskedelmi és logisztikai központ is működik majd. A gyártás leállítása ugyanakkor 33 alkalmazott munkahelyét érinti.

A folyamat valójában már korábban elkezdődött. A Zetor tavaly felhagyott a saját motorok és sebességváltók gyártásával, azóta Brnóban már csak raktáron lévő alkatrészekből szerelték össze a traktorokat. Míg egy évvel ezelőtt még mintegy 150 ember dolgozott a gyárban, a termelés fokozatos leépítése jelentősen csökkentette a foglalkoztatottak számát.

A vállalat már 2020 óta együttműködik az indiai VST céggel, ahol a traktorok többsége jelenleg is készül. Emellett hasonló partner után kutat Kínában, és egy saját ázsiai gyártóüzem létrehozását is előkészíti. A cél, hogy öt éven belül évente mintegy ötezer traktort exportáljanak Indiából, és hasonló kapacitást építsenek ki Kínában is. A vezetőség szerint az ázsiai gyártás nemcsak olcsóbb, hanem közelebb kerül a legfontosabb beszállítókhoz is, ami gyorsabb fejlesztést és hatékonyabb termelést tesz lehetővé.

A döntés egy olyan vállalat életében született meg, amely az elmúlt években komoly gazdasági nehézségekkel küzdött. A Zetor 2018 óta mindössze egyszer, 2021-ben tudott nyereséget termelni, tavaly pedig több százmillió koronás veszteséget könyvelt el, bár annak pontos összegét nem hozta nyilvánosságra.

A Zetor története 1946-ban kezdődött, amikor a brnói Zbrojovka fegyvergyár egyik részlegeként elkészültek az első traktorok. A márkanév is innen származik: a Zbrojovka korabeli rövidítése, a „Zet”, valamint a „traktor” szó összevonásából jött létre. Az 1950-es évek közepén a vállalat a mai brnói telephelyére költözött. A rendszerváltás után, a hagyományos piacok elvesztése miatt hosszú ideig a fennmaradásért küzdött, majd 2002-ben új tulajdonoshoz, a pozsonyi HTC Investments befektetési társasághoz került, amely stabilizálta a működését.

Most azonban újabb mérföldkőhöz érkezett a csaknem nyolcvanéves márka története: a Zetor neve tovább él, de a legendás brnói gyártósorok hamarosan végleg leállnak.

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