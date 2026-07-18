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Számgolyók a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsora, a SzerencseSzombat megújult stúdiójának bemutatóján a Fortuna Stúdióban, a budapesti Pólus Centerben 2020. január 3-án. Január 4-től megújult tartalommal és látványvilággal debütál a képernyőkön a SzerencseSzombat. További változás, hogy 2020-ban a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízió csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Az ötös lottó nyerőszámai

Infostart / MTI

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

1 (egy)

20 (húsz)

22 (huszonkettő)

38 (harmincnyolc)

43 (negyvenhárom)

Joker:

772618

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