Az ötös lottó nyerőszámai

Nyerőszámok:
1 (egy)
20 (húsz)
22 (huszonkettő)
38 (harmincnyolc)
43 (negyvenhárom)
Joker:
772618
1 (egy)
20 (húsz)
22 (huszonkettő)
38 (harmincnyolc)
43 (negyvenhárom)
772618
Az IKEA július 29-én a tárgyalóasztalnál szeretné folytatni a bérekről történő egyeztetéseket, erről szombat délelőtt érkezett jelzés a sztrájkbizottsághoz - közölte a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke az MTI-vel.
Mutatjuk, elvitte-e valaki az 1 milliárd 140 millió forintos főnyereményt az Ötöslottó 2026/29. heti sorsolásán.
Drones targeted Wildberries facilities near Moscow and in Tambov. Ukraine's leader called them "major logistics facilities" supplying "sanctioned components".